На платформе «Токеон» открыт сбор заявок на выпуск ЦФА для финансирования первого дальневосточного фильма со смешанными съемками

На платформе «Токеон» стартовал сбор заявок на приобретение ЦФА по выпуску «Якутский цифровой киноактив-1». Средства будут направлены на завершение производства и прокат приключенческого фильма «Мои таежные каникулы», съемки которого прошли в трех улусах Якутии. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

Это первая картина на Дальнем Востоке, созданная с использованием технологии совмещенных съемок для взаимодействия живых актеров с говорящими животными. Лента основана на произведении писателя-фронтовика Тимофея Сметанина и заслуженного учителя ЯАССР Якова Стручкова. В настоящее время проект находится на стадии постпродакшена, выход в прокат запланирован на весну 2026 г.

Выпуск цифровых финансовых активов осуществляет компания «Реинжиниринг технологий инвестирования». Поручителем выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия). Номинальная стоимость одного ЦФА составляет 1 тыс. руб., максимальный объем выпуска – 5 млн руб. После завершения проката инвесторам гарантируется возврат номинальной стоимости актива и право на процент от кассовых сборов. Дополнительная программа поощрения включает упоминание в титрах фильма и сувенирную продукцию.

«Соглашение о развитии цифровых финансовых инструментов, подписанное на Восточном экономическом форуме банком ПСБ, платформой «Токеон» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, является институциональной основой для поддержки проектов креативных индустрий в регионе. Реализация текущего выпуска ЦФА стала практическим итогом совместной работы сторон и отражает переход к использованию современных финансовых инструментов в прикладных инвестиционных инициативах», – сказал Игорь Егоркин, генеральный директор «Токеона».

«Выпуск ЦФА "Якутский цифровой киноактив-1" закладывает основу для привлечения инвестиций не только в этот проект, но и в другие инициативы по развитию креативных индустрий региона. В первом квартале следующего года запланирован выпуск цифровых активов для проектов в сферах кино, анимации, дизайна и производства одежды в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Еврейской автономной области», – отметил Вячеслав Завалин, и.о. исполняющего директора Департамента развития территорий АО КРДВ.

Цифровые финансовые активы «Якутский цифровой киноактив-1» доступны для приобретения квалифицированным инвесторам на платформе «Токеон». Сбор заявок продлится до 16 января 2026 г. Развитие таких инструментов соответствует инициативам регулятора по интеграции рынка ЦФА с открытыми сетями, что в перспективе расширит доступ к инвестициям, в том числе со стороны иностранного капитала.