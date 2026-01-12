3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в 2026 году

3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в 2026 г. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 35%, среди женщин — лишь 26%.

Возраст является одним из ключевых факторов, определяющих карьерный оптимизм. Среди молодых работников до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки — 37%. Среди 35—44-летних верит в рост каждый третий (здесь сравнительно высока доля недавно получивших повышение — 8%), а среди работников старше 45 лет — лишь каждый пятый (20%).

Обладатели высшего образования чаще рассчитывают на повышение (34%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (27%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 398

Время проведения: 25—29 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.