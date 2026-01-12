CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«К2Т» и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнёрстве

Компании «К2Т» (разработчик корпоративной коммуникационной для коммуникаций и совместной работы «Бриз») и «Ред Софт» (отечественный разработчик, создатель системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм») заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Об этом CNews сообщил представитель «К2Т».

Ключевой результат сотрудничества — глубокая интеграция решений для управления каталогами пользователей, обеспечивающих стабильную и удобную работу с доменом и его объектами.

В современных условиях совместимость отечественных ИТ решений становится не просто преимуществом, а обязательным условием. Российские продукты позволяют: гарантированно соблюдать нормативные требования; обеспечивать полный контроль над данными; исключать зависимость от зарубежных решений.

Интеграция «Бриз» и «Ред Адм» формирует для компаний единый, понятный и удобный технологический стек решений. Объединение платформы коммуникаций и системы управления пользователями и ИТ инфраструктурой в одну экосистему даёт ряд преимуществ: устранение избыточных обходных решений; исключение дублирования настроек; снижение нагрузки на ИТ администраторов; ускорение рабочих процессов.

Основой взаимодействия стала поддержка работоспособности с общепринятыми протоколами и сервисами для централизованного хранения, аутентификации учетных записей и атрибутов пользователей в рамках отечественных решений. Благодаря совместной работе «Бриз» и «Ред Адм» организации могут: управлять учётными записями и группами пользователей из единого центра; использовать доменную аутентификацию (LDAP); назначать роли и политики доступа к коммуникационным сервисам; строить полностью отечественную ИТ инфраструктуру без привязки с иностранным продуктам; повышать удобство работы сотрудников с корпоративными сервисами.

Результат — прозрачная, управляемая среда, где все процессы функционируют согласованно.

Партнёрство «К2Т» и «Ред Софт» развивается с начала 2025 г. Совместимость «Ред Адм» с платформой «Бриз» помогает компаниям централизованно настраивать права доступа к объектам домена. Сейчас компании развивают сотрудничество, расширяя линейку совместимых решений.

