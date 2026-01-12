Каждая четвертая вакансия по итогам 2025 года — для «синих воротничков»

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали рынок труда в сфере рабочего персонала по итогам 2025 г. и выяснили: каждая четвертая вакансия в стране (24%) приходится на «синих воротничков». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«По итогам 2025 г. российские работодатели открыли более 2,3 млн вакансий для рабочих специальностей, что подтверждает стабильно высокий спрос на “синих воротничков”. Рабочие остаются ключевой категорией для экономики: без них невозможно развитие промышленности, строительства и инфраструктурных проектов в регионах. При этом hh.индекс в сегменте рабочих специальностей к концу года составил 5,1 резюме на вакансию, что соответствует умеренному уровню конкуренции на рынке труда. Такая ситуация отражает относительный баланс между спросом и предложением, однако сохраняющаяся потребность в рабочих может приводить к пересмотру работодателями условий найма и уровня оплаты труда», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий для рабочего персонала в 2025 г. было зафиксировано в Московской области (216,3 тыс. вакансий), Москве (195,5 тыс.), Санкт-Петербурге (117,6 тыс.), Свердловской области (87,6 тыс.) и Республике Башкортостан (74,7 тыс. вакансий).

Топ-10 регионов России по спросу на рабочие специальности в 2025 году, данные hh.ru

Рост спроса сопровождается увеличением предлагаемых доходов. Медианная заработная плата в вакансиях для рабочего персонала в России выросла с 90,4 тыс. руб. в 2024 г. до 101,9 тыс. руб. в 2025 г. (+13%). Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата по рынку труда в целом в 2025 г. составила 80,9 тыс. руб., что на 21 тыс. руб. меньше, чем в рабочих профессиях.

Положительная динамика фиксируется и на региональном уровне. Наиболее заметный рост предлагаемых зарплат в вакансиях рабочих в 2025 гю отмечен в Саратовской области (+42%), Пермском крае (+31%) и Алтайском крае (+30%). Существенное увеличение уровня вознаграждения также зафиксировано в Республике Мордовия (+29%), Чувашской Республике (+27%), Волгоградской области и Республике Марий Эл (по +26%), а также в Челябинской области (+25%), Удмуртской Республике и Ставропольском крае (по +24%).