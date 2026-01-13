D-Link внедрила учебный стенд DTK-1 для проведения демонстрационного экзамена в екатеринбургском техникуме «Автоматика»

Компания D-Link сообщила о внедрении учебного стенда DTK-1 для проведения демонстрационного экзамена по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» на базе екатеринбургского техникума «Автоматика».

Демонстрационный экзамен является одной из форм государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования и ориентирован на оценку практических навыков выпускников. Студенты выполняют задания в условиях, максимально приближенных к реальным задачам будущей специальности.

В качестве основного технического средства для выполнения практической части экзамена был выбран учебный стенд DTK-1. Решение разработано российским подразделением компании D-Link с учетом многолетнего опыта подготовки специалистов в области программирования встраиваемых систем на базе Linux. Стенд предназначен для проведения лабораторных работ в рамках учебных курсов D-Link «Введение во встраиваемые системы. Часть 1 и Часть 2», а также может использоваться в учебных курсах по компьютерным сетям, микропроцессорам и микропроцессорным системам, периферийным устройствам ЭВМ, администрированию настольных и серверных систем на базе Linux и в смежных дисциплинах.

Техническая конфигурация стенда обеспечивает выполнение широкого спектра практических заданий. В его состав входят микрокомпьютер Orange Pi Zero, плата расширения с микроконтроллером Atmel AVR ATMega, а также комплект периферийного оборудования – датчиков и исполнительных устройств. При разработке программного обеспечения для стенда могут использоваться языки C, C++, Unix Shell, Python и другие.

Задания для экзамена в Екатеринбургском техникуме «Автоматика» были подготовлены на основе обязательных рекомендаций комплекта оценочной документации ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». Независимыми экспертами выступили педагоги СПО Екатеринбурга и представители профильных предприятий города. По итогам работы эксперты высоко оценили организацию экзаменационного процесса, эффективность применения учебного стенда DTK-1 и уровень подготовки студентов: оценки «хорошо» и «отлично» получили 88% участников.

Практическую ценность применения стенда также отметил ведущий преподаватель екатеринбургского техникума «Автоматика» Олег Лунегов. По его словам, DTK-1 идеально подходит для проведения демонстрационного экзамена по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», поскольку позволяет студентам решать задачи, максимально приближенные к реальным условиям работы ИТ-специалиста. Все задания при этом выполняются в рамках единого аппаратно-программного комплекса, без использования дополнительного оборудования, что упрощает организацию экзамена.