CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

Цифровая платформа МСП.РФ расширяет доступ бизнеса к мерам поддержки через мобильное приложение

Расширенный функционал цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой является «Корпорация МСП», стал доступен в формате мобильного приложения. Теперь бизнесу стало проще подавать заявки на наиболее востребованные меры поддержки прямо с телефона. Кроме того, в приложении стали доступны сервисы по развитию предпринимательских компетенций, производственной кооперации и подбору государственного имущества. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Для удобства предпринимателей упрощен процесс входа, что позволяет не проходить процедуру авторизации при каждом использовании приложения, улучшена навигация, доступно получение моментальных пуш-уведомлений о запланированных событиях и ходе рассмотрения заявок или обращений.

«Количество пользователей МСП.РФ с момента запуска в 2022 г. уже превысило 1,4 млн. Цифровая платформа стала не просто витриной сервисов и услуг, а экосистемой, где в режиме клика можно зарегистрировать бизнес, получить финансирование, решить имущественные вопросы. Мобильное приложение — это очередной шаг в расширении цифровых возможностей для предпринимателей. По сути это первый в России цифровой инструмент для бизнеса с полным набором мер государственной и региональной поддержки в формате мобильного офиса. Встроенные алгоритмы анализа цифрового профиля предпринимателя проактивно формируют перечень доступных для конкретного бизнеса сервисов и инструментов развития», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Он добавил, что МСП.РФ объединяет доступ к данным о более чем 1000 уникальных региональных и федеральных мер поддержки, а благодаря цифровизации и стандартизации процессов время на заполнение необходимой для получения поддержки документации сократилось с 1 дня до 15 минут.

Мобильное приложение МСП.РФ доступно для скачивания во всех популярных онлайн-магазинах – AppStore, RuStore, AppGallery, Google Play.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

Производитель лидаров распродает свой бизнес за $22 млн. Четыре года назад он стоил $11 млрд

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Китай запустит 200 тысяч интернет-спутников, чтобы обыграть Starlink и занять место на орбите

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще