«Кама» вложила в технологическое обновление около 870 млн рублей

Картонно-бумажный комбинат (КБК) «Кама» лесопромышленной группы «Свеза» подвел итоги инвестиционной деятельности за 2025 г. Общий объем вложений в модернизацию производства и развитие инфраструктуры за отчетный период составил порядка 870 млн руб.

Инвестиции были направлены на наращивание мощности линии по выпуску мелованного картона (FBB). Для этого было закуплено и смонтировано современное оборудование в трех ключевых подразделениях: древесно-подготовительном цехе, цехе беленой химико-термомеханической массы (БХТММ №2) и на картоноделательной машине №9 (КДМ №9). В частности, на меловальной установке КДМ №9 проведена модернизация кромочных устройств, что позволит предприятию увеличить объем выпуска продукции на 5,2 тыс. тонн.

Помимо этого, средства были инвестированы в цифровизацию и автоматизацию технологических процессов, а также в обновление вспомогательной инфраструктуры: ремонт автодорог, электросетей и эстакад. Отдельное внимание уделено созданию оптимального страхового запаса критически важных деталей и узлов, включая запасные валы и оборудование, что повышает надежность работы производства.

«Наша инвестиционная программа нацелена на долгосрочный результат. Мы вложили порядка 870 млн руб. в модернизацию комбината и видим рост стабильности работы предприятия. Системное обновление парка оборудования — это наш путь к укреплению технологической самостоятельности и усилению конкурентных преимуществ продукции «Кама», — отметил Роман Серавин, исполнительный директор комбината «Кама».