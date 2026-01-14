CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру»

Каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру». Наиболее лояльна цифровому рублю молодежь. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, осведомленных о цифровом рубле. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Эксперимент по проведению расчетов в цифровой валюте завершился успешно, массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 г. Каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру». Еще 5% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же (67%) пока выступает против такой инициативы, а 18% респондентов не смогли определиться с решением.

Мужчины несколько более лояльны к цифровому рублю как форме оплаты труда: 11% из них хотели бы получать всю зарплату в цифровом формате, еще 8% — часть зарплаты, тогда как среди женщин таковых 8 и 3% соответственно.

Молодежь до 35 лет демонстрирует бо́льшую открытость к инновациям: 14% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте, а еще 7% — часть заработка. Среди 35—45 летних лояльность демонстрируют 6 и 5% соответственно, а среди респондентов от 45 лет — лишь 5 и 3%.

Мы движемся от пика скепсиса к началу принятия: общественное мнение смягчается по отношению к цифровому рублю. В июне 2025 г., перед принятием закона, число согласных на перевод зарплат в новую форму было минимально (лишь 8% были готовы получать весь заработок или его часть «в цифре»). Боязнь потенциально негативного сценария развития событий после подписания указа сменилась прагматичным интересом. Очевидно, что российское общество вступает в стадию осторожного принятия нововведения.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 380

Время проведения: 30 декабря 2025 года — 12 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, осведомленное о цифровом рубле

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Рынок российской микроэлектроники рухнул на четверть. Он состоит в основном из иностранной продукции

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Выставлена на продажу половина завода российских сельскозяйственных роботов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще