Comindware: барьеры автоматизации в России не меняются третий год подряд

Comindware подвела итоги III Всероссийского опроса по цифровой трансформации. Одним из ключевых выводов исследования стало то, что российский бизнес третий год фиксирует одни и те же барьеры на пути к автоматизации — и пока не нашёл способа их преодолеть.

Почти половина участников опроса (48%) сообщила, что рутинные задачи занимают от 50% до 75% восьмичасового рабочего дня их сотрудников. Ещё 38% оценивают долю рутины в 25–50%. На фоне дефицита кадров — 64% российских работодателей отмечают нехватку ИТ-специалистов, по данным опроса «Консоль.Про» за 2025 г. — такие потери рабочего времени становятся критичными для конкурентоспособности.

При этом 78% опрошенных главной возможностью цифровизации называют увеличение эффективности бизнес-процессов. Разрыв между осознанием проблемы и её решением объясняется набором устойчивых барьеров, которые воспроизводятся год от года.

Три главных препятствия для создания единой цифровой среды распределились почти поровну: высокую стоимость внедрения отметили 62% респондентов, сложность интеграции существующих систем — 58%, сопротивление сотрудников изменениям — 42%. Нехватку ИТ-специалистов как барьер указали 38% компаний. Показательно, что в 2024 г. исследование Comindware фиксировало те же две лидирующие проблемы — разрозненность информационных систем и сложность внедрения — с долями по 37,5% каждая.

«Барьеры не исчезают сами по себе — они требуют системной работы. Проблема в том, что компании пытаются решить технические задачи техническими средствами, игнорируя организационную и культурную составляющие. Сопротивление сотрудников — это не каприз, а сигнал о том, что людям непонятна ценность изменений лично для них», — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.

Исследование выявило характерный парадокс российской автоматизации. Финансовые процессы — бухгалтерия и налоговый учёт — автоматизированы практически повсеместно (98% респондентов). Этот показатель был высоким и в 2024 г. (72%), но за год совершил качественный скачок. Клиентские процессы и CRM внедрены у 64% компаний. Однако административно-хозяйственные процессы автоматизированы лишь у 58%, а производственные — только у 22%. Бизнес успешно цифровизирует то, что регулируется извне, но медленнее трансформирует внутренние операции.

При оценке эффективности текущей цифровой стратегии 52% респондентов выбрали вариант «не очень эффективно». «Достаточно эффективно» оценили свою стратегию лишь 34% участников. Эти цифры коррелируют с данными о том, что 60% компаний действуют без системного плана цифровизации.

Планы компаний по созданию единой цифровой среды остаются осторожными. Только 18% намерены сделать это приоритетной задачей в 2026 г. Около 40% обсуждают такую возможность или считают её неприоритетной. Ещё 42% пока не планируют подобных инвестиций.

«Интерес к автоматизации вырос в четыре раза за год — это данные АКАР. Но интерес и действие — разные вещи. Компаниям нужно перестать воспринимать цифровизацию как IT-проект и начать относиться к ней как к бизнес-трансформации. А это требует вовлечения первых лиц, честной диагностики процессов и готовности менять не только софт, но и культуру», — сказал Виталий Шпак.

Интерес представляет отношение бизнеса к low-code-инструментам как потенциальному решению кадровой проблемы. Главным преимуществом 58% респондентов назвали возможность уменьшения затрат, 42% — увеличение гибкости. Однако среди недостатков 44% отметили зависимость от поставщика инструмента. Нейтральную оценку удобству low-code дали 78% участников — рынок ещё не сформировал однозначного мнения об этом классе решений.