Доля применяющих ТИМ застройщиков достигла 44%

По итогам 4 квартала 2025 года доля девелоперов, применяющих технологии информационного моделирования (ТИМ), достигла 44%, кварталом ранее показатель был на уровне 42%.

Внедрение ТИМ — это стратегическое направление цифровизации и один из ведущих инструментов повышения эффективности работы строительной отрасли, который предполагает комплекс процессов создания и управления цифровой информационной моделью на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта.

«Рост доли застройщиков, применяющих технологии информационного моделирования, является наглядным результатом системной работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и цифровизации строительной отрасли в целом. ТИМ перестают быть инструментом будущего — это реальность современной, технологичной стройки, обеспечивающей высочайшее качество и эффективность. Каждый новый объект, созданный в «цифровом двойнике», становится последовательным шагом к умным, безопасным и комфортным городам. Мы видим, как ТИМ сокращает сроки инвестиционно-строительного цикла, минимизирует затраты на строительство, что напрямую отвечает целям национального проекта по созданию современной, надёжной инфраструктуры для жизни наших граждан», — рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Сегодня ТИМ используется при возведении жилья в 80 регионах. Топ субъектов РФ по применению возглавляют Москва, Краснодарский край и Московская область.

«Сегодня цель строительной отрасли — не просто строить, а создавать современную, комфортную и технологичную среду для жизни. ТИМ обеспечивает слаженную работу всех участников проекта, гарантирует соответствие объекта самым высоким требованиям, и в итоге жители получают не просто квартиры, а надёжные и продуманные дома, где каждая коммуникация учтена и просчитана заранее. Это и есть практическое воплощение стандартов нового качества в жилищном строительстве. По аналитике ДОМ.РФ уровень применения ТИМ в девелопменте составил 44% в 4 кв. 2025 года, то есть технологии информационного моделирования применяет почти каждый второй застройщик. За последние три года данный показатель вырос более чем в 3 раза», — рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Благодаря «цифровым двойникам» объектов можно значительно сократить издержки при проектировании и дальнейшей эксплуатации зданий. С 1 июля 2024 года отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ со стадии проектирования. С 1 января 2025 года вступили в силу обязательства по их внедрению в период строительно-монтажных работ.

В ДОМ.РФ есть необходимый технологический базис в виде разработок в области ТИМ и ИИ. Компания ведёт реестр решений в строительной отрасли, в который вошли более 850 отечественных продуктов, предназначенных для применения участниками рынка. Кроме того, «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) является разработчиком цифровой платформы для управления проектами на базе ТИМ — «Цифровой контроль строительства» (ЦКС).