Itpod разобрала критерии подбора NVMe SSD в условиях дефицита

Компания Itpod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) разобрала ключевые критерии подбора NVMe SSD под профиль рабочей нагрузки в условиях нестабильного рынка.

Дефицит оперативной памяти и чипов сократил предложение накопителей и привёл к росту цен на 40–50%, повысив риски ошибок при выборе дисковой подсистемы. Решения, не соответствующие реальным сценариям использования, могут привести к преждевременному износу оборудования или избыточным затратам без прироста эффективности.

При работе с высоконагруженными системами основным критерием становится надежность и устойчивость к интенсивной записи. В таких сценариях применяются TLC-накопители, однако и внутри этого класса выбор зависит от профиля нагрузки. SSD с профилем Read Intensive подходят для задач с преобладанием операций чтения, тогда как решения класса Mixed Use рассчитаны на смешанные нагрузки и повышенный ресурс записи. Это позволяет точно соотнести характеристики накопителя с требованиями конкретных приложений — от аналитических платформ до транзакционных систем.

Отдельным фактором подбора является интерфейс подключения NVMe SSD. Использование PCIe 4.0 или PCIe 5.0 оправдано в проектах, где критичны высокая пропускная способность и минимальные задержки. В менее требовательных сценариях применение накопителей с PCIe 3.0 может быть экономически целесообразным решением, позволяющим сократить затраты без заметного влияния на производительность системы.

Для задач, где приоритетом являются емкость и экономическая эффективность, ключевыми критериями подбора становятся стоимость хранения и характер нагрузки. В таких случаях используются QLC-накопители, оптимальные для сценариев с преобладанием операций чтения и умеренными требованиями к скорости записи, что в условиях рыночной турбулентности снижает риск переплаты за избыточную производительность. Они востребованы в архивах, системах резервного копирования и медиа-хранилищах, где высокая производительность не является определяющим фактором.

«Мы видим, что заказчики все чаще сталкиваются с необходимостью балансировать между производительностью, емкостью и стоимостью. В условиях дефицита ОЗУ, чипов и накопителей важно делать акцент на гибкость и подобрать NVMe SSD под конкретные задачи и бюджет без потери функциональности. Появление альтернативных производителей расширяет возможности выбора — от решений с максимальной производительностью до оптимального баланса цены и надежности», — отметил Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация ITG.

