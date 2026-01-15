Выход в свет: 46% ИТ-специалистов развивают свой личный бренд

Почти половина ИТ-работников в России — 46% — активно занимаются развитием личного бренда. Сейчас имя становится таким же важным активом на рынке, как и технические навыки. Эксперты ГК «Солар» вместе с» Хабром» опросили 1500 человек, чтобы разобраться, как инженеры зарабатывают на популярности, и почему узкая специализация им не мешает. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В исследовании приняли участие 1492 респондента из ИТ-сообщества «Хабр». 87% из них — технические специалисты, 13% — представители компаний. Наиболее широко представлены специалисты по бэкенд- и фулстек-разработке, менеджменту и аналитике. В опросе приняли участие сотрудники компаний всех масштабов: от стартапов до корпораций с численностью более 10 тыс. человек.

Чаще всего в публичное поле выходят только старшие или ведущие специалисты. Их мотивация вполне прозрачна: узнаваемость в профессиональной среде напрямую влияет на приглашения на работу. Почти 40% опрошенных подтвердили, что сильный профиль действительно открывает двери к лучшим условиям труда.

Может сложиться впечатление, что экспертам из технической среды тяжело собрать свою публику из-за узости доступных им тематик. Но данные говорят об ином. Именно глубокое погружение в тему становится определяющим преимуществом. Специалисты выступают с разбором конкретных кейсов на конференциях, пишут технические лонгриды или вводят в профессию новичков. Успех определяется не размером аудитории, а ее качеством. Даже узкопрофильный контент находит своего читателя, обеспечивая специалисту репутацию среди тех, кого он хотел бы видеть своими коллегами.

При этом развитие личного бренда требует ресурсов. Главный запрос сотрудников к работодателям касается не столько денег, сколько времени. Подготовка качественной статьи или презентации занимает часы, которые сложно выделить в плотном рабочем графике.

Индустрия неоднозначно реагирует на этот тренд. 68% специалистов сейчас развиваются сами, без поддержки от своих компаний. Это связано с опасением части работодателей, что сотрудник уйдет к конкурентам, если станет более публичным (об этом заявили в 14% компаний), а остальные занимают нейтральную, выжидающую позицию. Однако лидеры рынка начинают понимать, что сильный бренд сотрудника работает на репутацию всего бизнеса, повышает доверие и привлекает других сильных кандидатов. 84% компаний уже признают эту взаимосвязь.

Часть игроков рынка пошла дальше и вместо попыток удержать специалистов в тени начала строить инфраструктуру для их продвижения. К примеру, в ГК «Солар» решили не просто разрешить сотрудникам вести блоги, а создали для этого собственное медиа — онлайн-журнал о кибербезопасности «Киберболоид». Через этот ресурс сотрудники делятся опытом и повышают свою узнаваемость. В итоге потенциальный конфликт интересов превращается в партнерство.

Елена Дзагоева, директор по управлению персоналом ГК «Солар», отмечает фундаментальный сдвиг в отношениях между специалистом и компанией: «Для нас важно, чтобы специалисты с уникальной экспертизой в кибербезопасности могли не только применять ее внутри компании, но и стать узнаваемыми лидерами мнений в своей сфере. Развитие личного бренда — это еще и инструмент профессиональной мотивации. Когда компания создает условия и дает ресурсы для работы с личным брендом, как, например, наше медиа «Киберболоид» — она не просто поддерживает сотрудников, а выстраивает долгосрочное партнерство. В результате растет как узнаваемость самого специалиста, так и доверие к компании в целом».

Рынок приходит к новой реальности, где технические специалисты будут и дальше использовать личный бренд как карьерный инструмент. Компании могут либо поддерживать своих сотрудников, завоевывая их лояльность и получая дополнительный медийный вес, либо просто наблюдать со стороны, упуская эти возможности.