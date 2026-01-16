AIINS: ИИ сокращает расходы на корпоративное страхование до 45-50%

По данным InsurTech-платформы AIINS, в 2025 г. расходы на корпоративное страхование среди компаний, которые внедрили цифровые решения, в том числе с использованием ИИ, сократились на 45-50%. Такого результата компании достигли за счет комплекса технологических решений, в том числе благодаря ИИ-анализу условий договоров, оцифровки портфелей, автоматизации тендеров, снижению трудозатрат на администрирование (OPEX).

«Запрос бизнеса на сокращение издержек сейчас высокий. Страховой рынок до сих пор консервативен, но сейчас отрасль на пороге перемен. Оцифровка и применение умных моделей, без сомнения, помогают компаниям значительно сокращать издержки на корпоративное страхование. Цифровые технологии помогут повысить точность андеррайтинга и удерживать планку экономии на уровне десятков процентов для страхователей даже при волатильности страховых тарифов. Среднее время от запроса на котировку до выпуска полиса в сегменте сложных корпоративных рисков сократится в среднем до 80% благодаря автоматизации документооборота в формате одного окна и API-интеграциям.», – сказал Игорь Кононов, основатель платформы AIINS. В первую очередь тренд охватит производственные предприятия, транспортные компании, агропром, ритейл, девелопмент».

Корпоративное страхование – это огромный массив данных, который до сих пор компании обрабатывают с минимальным количеством элементов автоматизации.

ИИ-алгоритмы помогают проанализировать огромные массивы данных и подсветить страхователю важные ключевые аспекты договоров. ИИ анализирует условия договоров страхования, проводит онлайн-тендеры, подбирает наиболее выгодные условия, формирует отчётность, подсказывает, когда кончается срок страхования, работает с большим объемом объектов.

Игорь Кононов считает, что в 2026 г. компании, внедрившие цифровые инструменты, получат дополнительные дивиденды за счет глубокого анализа рисков и предиктивного управления страховыми событиями.

По данным AIINS, транспортные компании снижают затраты на ОСАГО и КАСКО до 35%, страхование спецтехники до 40%. Производственные компании за счёт оцифровки и автоматизации работы со страховым портфелем сокращают трудозатраты до 70%. Для компаний и корпораций снижение затрат на страхование в среднем до 40-45 %.