«Экспанта» объявляет о создании единого APS-контура для промышленности после покупки «Алгоритм1»

Холдинг «Экспанта», объединяющий разработчиков промышленного программного обеспечения, завершил формирование единого кластера APS-продуктов. Данный шаг стал возможен, благодаря заключению сделки по приобретению 25% доли российского разработчика систем класса CPM/EPM для финансового планирования и бюджетирования – компании «Алгоритм1». Об этом CNews сообщили представители ГК «УльтимаТек».

Концепция глубокого планирования состоит из трех уровней, два из которых уже были закрыты продуктами разработчиков, входящих в «Экспанту» – объемно-календарное планирование в своих проектах реализует Hive Mind AI, производственное (или синхронное) – «Адептик Плюс».

Верхний, стратегический уровень, включающий финансовое планирование, бюджетирование и элементы S&OP (планирование продаж и операций), теперь обеспечивают решения «Алгоритм1».

«Данной покупкой мы завершаем формирование единой платформы с APS- решениями для всей вертикали планирования, – отметил генеральный директор «Экспанты» Александр Смоленский. – Теперь мы можем предлагать клиентам комплексное решение, состоящие из бесшовно интегрируемых модулей закрывающих задачи по оптимизации и управлению производственными процессами под ключ. Это создает необходимый эффект для выстраивания сквозного взаимодействия между технологическими и бизнес-процессами на промышленных предприятиях, что и было нашей ключевой целью при создании Экспанты».

Таким образом, портфель холдинга дополнен ключевым активом – «Платформой А1», представляющей собой отечественную корпоративную CPM (Corporate Performance Management) систему бюджетного управления и управления эффективностью деятельности предприятия. Данная платформа обеспечивает in-memory моделирование, многомерное планирование, сценарный анализ и глубокую интеграцию с существующим ИТ-ландшафтом заказчиков.

«Алгоритм1» – это проект технической команды экспертов проектов, выполняемых IBM с уникальным опытом разработки, внедрения и поддержки систем планирования и прогнозирования. По условиям сделки, «Экспанте» принадлежит 25% компании, остальные доли распределены между основателями – Георгием Беляевым (генеральный директор), Андреем Воронковым и Вячеславом Зайцевым.

По словам управляющего директора «Экспанты» Ильи Измайлова, вхождение в структуру холдинга позволит «Алгоритм1» получить необходимые ресурсы и занять свое место на меняющемся рынке: «Рынок CPM/EPM-систем, по нашим оценкам, составляет 15-20 млрд руб. в год, из которых четверть приходится на бюджетирование и консолидацию. При этом структура, казалось бы, зрелого сегмента до сих пор очень динамична: все еще используется много зарубежных продуктов, при этом отечественные разработчики включились в импортозамещение и конкурируют за счет цены и функциональности новых продуктов. Наша задача – сделать «Платформу А1» решением «первого выбора», благодаря очевидным для наших заказчиков факторам: уникальной архитектуре и высокой производительности, которые обеспечивают минимальные затраты при миграции с флагмана финансового планирования IBM Cognos Planning Analytics (ТМ1), занимавшей до 2022 г. позиции лидирующей CPM-системы на российском рынке».

«Воронка проектов на 2026 г. дает твердую уверенность в возможности двукратного роста компании. Чтобы обеспечивать рост ресурсами и сохранить его темп, мы не просто инвестируем в доработку продукта, а держим в фокусе удобство его внедрения интеграторами и построение партнерской сети. Эта практика уже хорошо себя показала, например, «Датабриз» (входит в «Экспанту», предоставляет решение по управлению остановочными ремонтами оборудования) показал прирост на 40% по результатам 2025 г., и больше половины выручки снова пришлось на партнеров», – отметил Измайлов.

«Вступление в «Экспанту» для нас – это не только инвестиции, но и доступ к экосистеме. Мы видим успешный рост коллег-вендоров, которые уже входят в Группу Компаний, их продукты становятся сильнее благодаря синергии. Важным фактором при принятии решения для нас стал, в частности, доступ к налаженным каналам продаж ГК «УльтимаТек» (интегратор цифровых решений для промышленности, является одним из соучредителей холдинга «Экспанта»). Это дает нам возможность сосредоточить ключевые ресурсы на главном – ускоренном развитии продукта, делегируя часть задач по его выводу на рынок и масштабной коммерциализации сильному партнеру», – сказал генеральный директор «Алгоритм1» Георгий Беляев.

Как подчеркивают в «Алгоритм1», программное обеспечение разработчика нацелено на крупные компании, требующие комплексные бюджетные модели с большими объемами данных, моделированием и гибкой адаптацией. На сегодняшний день ключевыми клиентами вендора выступают промышленные предприятия и компании энергетического сектора.

Первый партнерский проект по внедрению «Платформы А1» идет прямо сейчас – «УльтимаТек» внедряет решение для крупнейшего дорожно-строительного холдинга АО «Автобан». Проект направлен на повышение скорости пересчета бюджетной модели и создание удобного, гибкого инструмента для анализа и контроля ключевых показателей, обеспечивающего оперативное принятие управленческих решений.

В рамках инициативы компания планирует оптимизировать бюджетный цикл и повысить качество управленческой аналитики за счет унификации подходов к планированию, увеличения скорости расчетов, консолидации и анализа данных по всему периметру группы, что, по предварительным оценкам, повысит операционную эффективность ДСК на 3–5% уже на первом этапе внедрения.

