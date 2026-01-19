CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Для 40% россиян главный стимул работать лучше — это стремление к самосовершенствованию, для 37% — похвала, для 7% — критика

4 из 10 россиян для достижения результатов в работе не нужна ни критика, ни похвала. В опросе SuperJob приняли участие представители 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Что стимулирует россиян работать лучше: критика или похвала со стороны руководства? 4 из 10 опрошенных заявили, что не нуждаются ни в похвале, ни в критике, а качество их работы растет в основном благодаря стремлению к самосовершенствованию. Похвалу со стороны руководства как мотиватор указали 37% респондентов, а объективную критику — лишь 7%. Затруднились с ответом 16% участников опроса.

Женщины гораздо чаще, чем мужчины, отмечают важность похвалы и благодарности (46 и 28% соответственно). Мужчины же склонны объяснять свои успехи внутренней мотивацией (48% против 33% среди россиянок).

С возрастом запрос на внешнее признание заслуг растет: если среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 34%, то среди опрошенных 45 лет и старше — уже 45%. Запрос на критику как стимул, напротив, снижается (10% среди молодежи и 5% среди старшего поколения).

Уровень образования также влияет на мотивационные предпочтения. Люди, закончившие вузы, чаще ориентированы на самосовершенствование (47%), тогда как у респондентов со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале (45%).

Россияне с заработком от 150 тыс. руб. в месяц чаще всех называют стимулом объективную критику (12%) и реже всех говорят о самосовершенствовании как основном мотиваторе (33%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 394

Время проведения: 12—15 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

«Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще