«СберКорус» подвёл итоги года компании и рассказал об основных трендах в индустрии ЭДО

Оператор электронного документооборота «СберКорус» подвёл итоги 2025 г., обозначив главные достижения как самой компании, так и трендов отрасли цифровых документов.

Для команды «СберКорус» 2025 г. стал насыщенным, динамичным и полным значимых достижений. Сегодня более 60% рынка электронных перевозочных документов занимает цифровой документооборот компании: оператор ЭДО сохранил 1 место по трафику в ГИС ЭПД Минтранса РФ. В прошедшем году 7 млн QR-кодов для водителей было выпущено через сервис «Сфера Перевозки». Прирост год к году составил 89%. Всего в 2025 г. «СберКору»с выпустил 20 млн титулов (прирост +27%).

ЭДО становится неотъемлемой частью ведения дел бизнеса при цифровой трансформации компаний: так, по данным аналитиков, ежемесячная аудитория ЭДО «СберКорус» в «СберБизнесе» в 2025 г. выросла в 5 раз в сравнении с 2024 г.

Также при поддержке ФНС России «СберКорус» помог «Сберу» запустить платформу социальных налоговых вычетов. Это первая платформа социальных налоговых вычетов, которая заработала в России, электронный сервис значительно упростит получение вычетов за оплату образовательных, медицинских и спортивных услуг. Юридически значимый электронный документооборот в процессе обеспечил сервис ЭДО «Сфера Документы» «СберКорус».

