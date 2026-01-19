Smart Engines подвела технологические итоги работы за 2025 год

Российский разработчик систем распознавания документов Smart Engines подвел технологические итоги своей работы за 2025 г. В минувшем году специалисты компании провели комплексную архитектурную переработку нейросетевого стека и переосмыслили ключевые программные продукты, что позволило добиться прорыва в качестве и скорости распознавания документов. Одновременно компания усилила антифрод-направление с помощью мультимодального ИИ «Шерлок 2o» и впервые в России реализовала возможности компьютерного зрения непосредственно в мессенджерах.

«Мы продолжаем развивать наши решения в соответствии с принципами суверенного искусственного интеллекта — полностью независимого от зарубежных технологий и облаков. В прошедшем году мы внедрили во все наши продукты GreenOCR 2.0 — энергоэффективный ИИ нового поколения, а также адаптировали системы распознавания для браузеров и мини-приложений мессенджеров, в том числе национального мессенджера Max. Это делает наши технологии надежной основой для цифровизации и импортонезависимости в государственном и корпоративном секторе», — отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

В 2025 г. исследователи компании полностью переосмыслили Smart Document Engine. Программный продукт вышел за рамки классического движка и стал первой на рынке системой класса Document Analysis and Recognition (DAR), которая осуществляет ввод данных из документов любого типа без галлюцинаций. Теперь в рамках одной платформы, созданной на базе единого нейросетевого стека, реализованы возможности распознавания жестких и гибких форм, документов, удостоверяющих личность, а также полнотекстового распознавания.

В новую версию Smart Document Engine интегрировано семейство ИИ‑агентов, которые существенно расширяют возможности автоматизации документооборота и снижают операционные затраты. Среди них — специализированные виртуальные помощники для кадровых, бухгалтерских и клиентских задач, каждый из которых берет на себя рутину и самостоятельно выполняет задачу ввода любых данных с высокой скоростью и точностью.

В декабре 2025 г. компания представила ИИ‑агента «ИИгорь», который позволяет мгновенно добавлять в систему распознавания новые типы документов – анкеты, формы, опросники и другие. По одному образцу он определяет структуру и ключевые элементы, такие как статические поля, печатные и рукописные записи, штрихкоды, чекбоксы, подписи, а затем автоматически создает шаблон по одному фото или скану.

Обновление в 2025 г. также получил флагманский продукт Smart ID Engine для распознавания и проверки паспортов и других удостоверяющих личность документов. Качество распознавания в Smart ID Engine 2.0 выросло благодаря авторской архитектуре квантованных Хафовских нейронных сетей. Эта технология позволяет системе уверенно работать с любыми изображениями — смазанными, частично перекрытыми или снятыми в сложных условиях, при этом число обучаемых параметров уменьшено более чем в 100 раз. Благодаря авторской модели «Да Винчи» система считывает данные даже при наличии геометрических искажений, в условиях зеркального отображения документа в кадре и при низкой освещенности.

Отдельная нейросеть теперь отвечает за распознавание сложных трудночитаемых рукописных слов, таких как «шиншилла», ориентируясь только на визуальные особенности букв и снижая вероятность ошибок при обработке основного разворота паспорта РФ и страницы со штампом о прописке. Разработчикам удалось повысить и скорость распознавания – теперь она составляет беспрецедентные 125 разворотов в секунду на одном сервере без GPU. Актуальная версия продукта поддерживает 3 тыс. типов документов и 5 тыс. уникальных шаблонов, включая паспортно-визовые документы с машиночитаемой зоной обновленного стандарта ICAO/ISO.

Большого прорыва компания Smart Engines достигла в области проверки документов на подлинность в физических и цифровых каналах. Исследователи представили первую в России мультимодальную модель искусственного интеллекта для борьбы с поддельными документами — «Шерлок 2o». Она одновременно обрабатывает данные из нескольких источников, включая изображения разных спектров, видеопоследовательности с документом, текстовые поля, метаданные и проверяет удостоверяющие личность документы всех стран на подлинность по 600 параметрам.

Компания представила первый в России мультиспектральный сканер со встроенным ИИ, который выполняет все алгоритмы анализа локально, без передачи изображения на внешние устройства или облако, что позволяет разворачивать систему прямо на рабочих местах. Расширены возможности удаленной проверки личности: система теперь осуществляют сверку лиц и проверку подлинности документа на селфи и видеоселфи пользователя с документом.

В 2025 г. масштабное технологическое развитие получил и Smart Code Engine – продукт для ежедневного банкинга, с помощью которого миллионы клиентов ведущих российских финансовых организаций совершают транзакции по QR-коду, делают переводы по номеру телефона или номеру банковской карты и снимают показания счетчиков ЖКУ. Число ошибок при чтении QR-кодов снизилось на 20%. При распознавании номера банковской карты – на 64%.

Теперь решение может также распознавать VIN-номера автомобилей, номера грузовых контейнеров по международным стандартам и данные защитных пломб. Новые возможности продукта делают его ценным инструментом для автоматизации промышленных процессов — от логистики и контроля грузов в портах, терминалах и складах до ускорения операций в сервисных центрах и других участках цепочек поставок. Функциональность Smart Code Engine может разворачиваться не только на смартфонах, но также интегрироваться с AR-очками и другими устройствами дополненной реальности, что позволяет инспекторам и операторам получать нужную информацию буквально «по одному взгляду» на объект.

В числе ключевых прорывов года – достижение в области неинвазивной диагностики турбореактивных двигателей. Исследователи Smart Engines предложили новую методику с применением искусственного интеллекта для выполнения томографии турбореактивного двигателя без разбора на детали за одно измерение на серийной промышленной установке.

Технология строит цифровой двойник двигателя и позволяет достоверно обнаруживать дефекты – трещины, пустоты, расслаивания – и посторонние предметы, такие как металлическая стружка. Перспективным направлением развития технологии является исследование крупногабаритных изделий, таких как авиационные и ракетные двигатели.

В 2026 г. центральным вызовом для исследователей и инженеров Smart Engines остается дальнейшее повышение качества распознавания документов. Фокус на качестве обусловлен тремя взаимосвязанными факторами: необходимостью увеличения производительности труда, борьбой с мошенничеством в цифровых и физических каналах и обеспечение ежедневного удобства для пользователей технологий компании. Минимизация ошибок, развитие методов мультимодальной форензики и повышение комфорта и безопасности для всех участников цифровых процессов определяют научную и технологическую повестку Smart Engines на наступивший год.