Авито Работа: сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года

Эксперты «Авито Работы» изучили, как за год изменились средние зарплатные предложения для кандидатов по отраслям. Самый заметный прирост в 2025 г. зафиксирован в сфере искусства и развлечений — здесь средние предлагаемые зарплаты увеличились на 56% год к году, достигнув 79 758 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

При этом в данной сфере уровень дохода во многом зависит от формата занятости и специфики работы. Для многих специалистов характерны сменный график или проектная занятость. Показатели, приведенные аналитиками, складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. Суммы могут отличаться от размера номинальной зарплаты сотрудника, куда также входят бонусы, премии, компенсационные и прочие выплаты.

Повышение зарплатных предложений в отрасли связано с ростом востребованности специалистов, готовых создавать качественный контент и использовать его в коммерческих целях. Например, маркетологу в 2025 г. были готовы предложить в среднем 72 190 руб. в месяц (+24% год к году), а видеомонтажеру — 62 223 руб. в месяц (+11%).

На втором месте по динамике роста зарплатных предложений оказалась сфера гостиничного бизнеса, что является следствием быстрого развития внутреннего туризма в России. Специалистам этого направления в 2025 г. были готовы платить в среднем 84 789 руб. в месяц: зарплатные предложения год к году прибавили 46%. Так, работодатели предлагали горничным на 17% большую зарплату, чем годом ранее (в среднем 63 563 руб. в месяц), хостес — на 14% (60 465 руб. в месяц).

В топ-3 также вошла сфера транспортного машиностроения, где средние предлагаемые зарплаты увеличились на 43%. Специалистам этой сферы в 2025 г. готовы были платить в среднем 132 976 руб. в месяц. Так, средние зарплатные предложения гальваников год к году выросли на 52%, до 101 040 руб. в месяц. Представители этой профессии занимаются нанесением защитных покрытий на металлические детали (например, с помощью цинкования, никелирования, хромирования), что повышает износостойкость и защищает от коррозии. Средние зарплатные предложения аппаратчиков год к году выросли на 48%, достигнув 85 505 руб. в месяц.

Сферы деятельности с наибольшим приростом средних зарплатных предложений по итогам 2025 года

«В представленных сферах рост средних зарплатных предложений по итогам 2025 г. сопровождается расширением найма: работодатели одновременно повышают ставки и увеличивают число открытых позиций. Это значит, что речь идет не о случайной динамике, а об устойчивом спросе на специалистов и стремлении привлекать наиболее подготовленные и сильные кадры. По нашим данным, количество вакансий в сфере искусства и развлечений за год увеличилось на 54%, в гостиничном бизнесе и туризме — на 99%, в сфере общественного питания — на 56%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».