В состав «Ситителеком» вошли «Нэтлинк» и «Комитен»

Компания «Ситителеком» закрыла сделки по приобретению операторов связи «Нэтлинк» и «Комитен». В периметр двух сделок вошли телекоммуникационные операторы, предоставляющие широкий спектр услуг — от высокоскоростного интернета и IP-телевидения до корпоративных решений, включая виртуальные АТС, VPN, аренду каналов и бесплатные номера 8-800. Об этом CNews сообщили представители «Ситителеком».

В дальнейшем все операторы будут работать в едином контуре группы компаний под брендом «Ситителеком». Финансовые детали не раскрываются.

«Приобретение операторов — одно из ключевых направлений долгосрочной стратегии роста телекоммуникационного бизнеса ГК «Филанко» и расширения территориального покрытия в Московском регионе, ориентированной на создание единой и надежной телеком-инфраструктуры. Консолидация компаний, кроме очевидного увеличения клиентской базы, способствует объединению передовых технологий и лучших операционных практик, обеспечивая высокое качество услуг для конечных пользователей. В настоящее время мы рассматриваем покупку еще нескольких активов, что позволит увеличить нашу долю рынка и ускорить процесс масштабирования», — отметил исполнительный директор «Ситителеком» Владимир Сокиркин.

Технологическая платформа приобретенных компаний расширяет возможности «Ситителеком» по предоставлению комплексных цифровых решений для частных клиентов и бизнеса. В результате сделок в инфраструктуру компании интегрировано свыше 200 км оптики и новые узлы связи. Общая клиентская база увеличилась на 15%. После завершения слияния абонентам будут доступны все сервисы и услуги, имеющиеся в продуктовом портфеле компании.