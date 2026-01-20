Все больше россиян ориентировано на личный успех — конкуренция в командах усиливается

Командных игроков больше среди женщин, амбициозных карьеристов — среди мужчин. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения с опытом работы в коллективах. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Личный или командный успех важнее для россиян? 37% хотели бы выделяться на фоне коллег. Каждый второй (51%) считает более важными результаты всего коллектива.

Мужчины чаще женщин признавались, что им важнее индивидуальные достижения (40 и 34% соответственно), хотя командных игроков и среди представителей сильного пола все же больше, чем индивидуалистов (48%).

С увеличением возраста опрошенных число ориентированных на командный успех среди них растет, а число стремящихся выделиться на фоне коллег снижается. А вот с увеличением уровня дохода ситуация диаметрально противоположная: чем выше зарплата, тем меньше важны индивидуальные результаты и больше — командные. Отчасти это связано с тем фактом, что среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц больше руководителей.

Все больше россиян ориентировано на личный успех: два года назад 30% россиян были важны индивидуальные результаты, сегодня — 37%. SuperJob прогнозирует, что 2026 г. станет годом усиления конкуренции, как среди соискателей, так и в рабочих командах. Разрыв в доходах будет увеличиваться, зарплаты перестанут расти для всех подряд: теперь это будет происходить избирательно — в приоритете те, чья квалификация создает реальную ценность для бизнеса.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 401

Время проведения: 12—16 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы в трудовом коллективе

Размер выборки: 1600 респондентов.