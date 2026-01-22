CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Веб-сервисы
|

«Делимобиль» объявляет об открытии кредитной линии от мажоритарного акционера как дополнительной опции для погашения облигаций в 2026 году

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, сообщает об открытии кредитной линии от ключевого акционера и генерального директора компании. При этом приоритетным источником финансирования погашения облигаций в 2026 г. остаются кредитные линии с банками. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Компания продолжает своевременно и в полном объеме осуществлять выплаты по своим обязательствам и имеет прочный запас ликвидности. Делимобиль работает над рефинансированием задолженности, подлежащей погашению в 2026 г. – погашение будет осуществляться одним из способов, исходя из доступных на рынке условий.

Приоритетным вариантом является открытие банковских кредитных линий, в том числе под залог машин – ликвидного актива на балансе Компании – более 15 тыс. автомобилей. Компания уже ведет диалоги с банками по данному вопросу. Второй опцией является выпуск облигаций.

У Компании есть поддержка от ключевого акционера, которая будет использована только в случае невозможности осуществления двух первых способов финансирования погашений. 16 января 2026 г. Совет Директоров компании одобрил открытие с 20 января 2026 г. кредитной линии на сумму не более 1,1 млрд руб. от одной из компаний Винченцо Трани, мажоритарного акционера и генерального директора ПАО «Каршеринг Руссия» – ООО «Микро Капитал Руссия».

Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани: «Мы как публичная компания с отличной историей взаимодействия с рынком продолжаем осуществлять плановые платежи всем нашим кредиторам. Компания продолжает ежедневно предоставлять услуги тысячам пользователей, общее количество которых превысило 12 млн человек, что генерирует стабильные денежные потоки и позволяет укреплять лидерские позиции на рынке каршеринга. В 2026 г. у нас будет два периода погашений облигаций – в мае и в октябре по трем выпускам, и мы готовы к этому процессу. Мы уже активно работаем над обеспечением достаточной ликвидности компании. Я, как ключевой акционер, готов дополнительно поддерживать Компанию. Открытие кредитной линии – это подстраховка, которая доступна «Делимобилю» в случае невозможности реализации других вариантов привлечения финансирования».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще