«Делимобиль» объявляет об открытии кредитной линии от мажоритарного акционера как дополнительной опции для погашения облигаций в 2026 году

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, сообщает об открытии кредитной линии от ключевого акционера и генерального директора компании. При этом приоритетным источником финансирования погашения облигаций в 2026 г. остаются кредитные линии с банками. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Компания продолжает своевременно и в полном объеме осуществлять выплаты по своим обязательствам и имеет прочный запас ликвидности. Делимобиль работает над рефинансированием задолженности, подлежащей погашению в 2026 г. – погашение будет осуществляться одним из способов, исходя из доступных на рынке условий.

Приоритетным вариантом является открытие банковских кредитных линий, в том числе под залог машин – ликвидного актива на балансе Компании – более 15 тыс. автомобилей. Компания уже ведет диалоги с банками по данному вопросу. Второй опцией является выпуск облигаций.

У Компании есть поддержка от ключевого акционера, которая будет использована только в случае невозможности осуществления двух первых способов финансирования погашений. 16 января 2026 г. Совет Директоров компании одобрил открытие с 20 января 2026 г. кредитной линии на сумму не более 1,1 млрд руб. от одной из компаний Винченцо Трани, мажоритарного акционера и генерального директора ПАО «Каршеринг Руссия» – ООО «Микро Капитал Руссия».

Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани: «Мы как публичная компания с отличной историей взаимодействия с рынком продолжаем осуществлять плановые платежи всем нашим кредиторам. Компания продолжает ежедневно предоставлять услуги тысячам пользователей, общее количество которых превысило 12 млн человек, что генерирует стабильные денежные потоки и позволяет укреплять лидерские позиции на рынке каршеринга. В 2026 г. у нас будет два периода погашений облигаций – в мае и в октябре по трем выпускам, и мы готовы к этому процессу. Мы уже активно работаем над обеспечением достаточной ликвидности компании. Я, как ключевой акционер, готов дополнительно поддерживать Компанию. Открытие кредитной линии – это подстраховка, которая доступна «Делимобилю» в случае невозможности реализации других вариантов привлечения финансирования».