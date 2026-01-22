ИT-лиды считают, что Go станет языком большинства цифровых продуктов

ИT-компания Touch Instinct выяснила в ходе исследования, в каких проектах язык программирования Golang показывает наибольшую эффективность. Об этом CNews сообщили представители Touch Instinct.

Для 14% Golang стал ключевым требованием для проекта

Опрос показал, что основной причиной выбора Golang у разработчиков стал запрос со стороны работодателей — это отметили 22% участников. Еще 18% указали на личный интерес к изучению и использованию языка, 14% работают на нем по требованию конкретного проекта, а 13% из-за простоты освоения. Четверть респондентов начали использовать Go недавно — один-два года назад, а 21% применяют язык в разработке продуктов уже три-пять лет.

При этом фактор потенциального роста дохода также остаётся значимым: 12% респондентов связывают владение Golang с потенциальным ростом зарплаты, а 9% с дефицитом специалистов на рынке. Это указывает на то, что освоение языка воспринимается ИT-сообществом как долгосрочная инвестиция в карьеру, а не временный тренд.

Go особенно востребован для высоконагруженных систем

Результаты опроса показали, что Golang в первую очередь востребован в проектах, в которых критичны производительность, отказоустойчивость и масштабируемость. Большинство респондентов работают в ИT-отрасли (77%), что отражает широкое использование Go в разработке цифровых сервисов, backend-платформ и инфраструктурных решений.

Язык активно применяется в финансовых и телекоммуникационных индустриях, e-commerce и игровых отраслях. Особенно в сервисах, для которых важны стабильная работа, высокая скорость обработки запросов и предсказуемое поведение систем под нагрузкой.

Еще одной распространённой областью применения Golang остается веб-разработка — с такими задачами работают 36% опрошенных. При этом язык используется и в других направлениях: сетевом программировании (17%), разработке чат-ботов (8%) и мобильной разработке (7%). Также Go активно применяется в облачных вычислениях, обработке данных и системном администрировании.

Респонденты отметили, что язык постепенно выходит за рамки backend-разработки, и активнее используется в ML- и блокчейн-приложениях, а также в проектах в сфере информационной безопасности.

20% отмечают высокую производительность языка

Ключевым преимуществом Golang 20% для участников исследования стала высокая производительность. В числе наиболее значимых характеристик также отмечаются масштабируемость продуктов (17%) и простой синтаксис (16%).

Респонденты отмечали и другие преимущества языка — кроссплатформенность, развитую экосистему и удобную работу с параллельностью. Экосистема Go позволяет командам быстрее запускать продукты и снижать зависимость от уникальных технических решений, а встроенные механизмы для работы с параллельными процессами помогают эффективнее масштабировать сервисы.

Перспективы Go в российских ИT-проектах

Наиболее заметный эффект от внедрения Go компании видят в росте производительности цифровых продуктов и сокращении цикла разработки — эти показатели отметили 30% участников опроса. Респонденты считают, что использование Go позволяет быстрее выпускать обновления и новые функции, увеличивать время бесперебойной работы сервисов и снижать Time-to-Market (время от разработки идеи продукта до его выхода на рынок).

Большинство считает (39%), что Golang сохранит текущие позиции в ближайшие 3-5 лет. Ещё 32% полагают, что язык будет особенно актуален для отдельных отраслей и типов задач. При этом 14% уверены, что Go может стать ключевым языком для большинства цифровых продуктов в ближайшие годы.

Участники опроса отмечают, что развитие отрасли во многом будет определяться глобальными технологическими трендами. К факторам, которые влияют на распространение Golang, респонденты чаще всего относят развитие микросервисной архитектуры (25%), рост ML- и ИИ-решений (23%), усиление сообщества Go-разработчиков (21%) и развитие облачных технологий (14%). Язык продолжит играть заметную роль в создании масштабируемых и надёжных цифровых продуктов.