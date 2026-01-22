Zapusk открыла инвестиционный акселератор для подготовки бизнеса к привлечению частных инвестиций

Краудинвестинговая платформа Zapusk запустила инвестиционный акселератор для малого и среднего бизнеса, планирующего привлечение частных инвестиций. Программа ориентирована на подготовку проектов к инвестиционным раундам: от формирования финансовой модели и структуры сделки до инвестиционного предложения для частных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Zapusk.

Акселератор рассчитан на восемь недель работы. В процессе компании прорабатывают инвестиционную модель бизнеса, а команда Zapusk и приглашенные практики рынка сопровождают проекты в формате трекинга и экспертного контроля — помогают выявить слабые места, проверить решения на инвестиционную привлекательность. Формат программы сосредоточен на практике.

Работа в акселераторе выстроена по трем направлениям: упаковка проекта, выход на инвесторскую аудиторию и сделки с новыми инвесторами. В рамках программы компании усиливают инвестиционную презентацию, финансовую модель, юнит-экономику, параметры сделки, юридическую структуру входа инвестора, сценарии доходности и возможного выхода из сделки. Отдельный блок посвящен инвестиционным коммуникациям: позиционированию проекта для инвесторов, подготовке офферов, публичным и личным переговорам.

Финальной точкой каждого потока становится Demo Day — серия коротких питчей продолжительностью 2 минуты, где проекты представляют инвестиционные предложения инвесторам и экспертам платформы. Лучшие компании получают возможность дальнейшей работы с Zapusk и подготовки к размещению на платформе бесплатно.

«Мы в Zapusk наблюдаем сотни проектов с потенциалом роста, которые не понимают, как говорить с инвестором на языке цифр, рисков и доходности. Акселератор позволяет навести порядок в модели бизнеса и выйти на рынок капитала в понятном и эффективном формате», — сказал основатель Zapusk Григорий Светушкин.

Акселерацию уже прошли федеральная сеть автоматизированных складов «Твой Склад», привлекшая 62,5 млн руб. при маркетинговых затратах 2,2% и планирующая выход на IPO в 2027 г.; проект «Интех Пиролиз», который за три месяца собрал 42 млн руб. на запуск переработки шин и пластика; а также «Медитроника» — производитель 3D-печатных протезов, привлекший 39 млн руб. за два месяца и увеличивший производство в четыре раза.

В течение года Zapusk планирует привлечь в акселератор до 1000 проектов, около 100 из которых будут находиться в постоянной работе с платформой, смогут привлечь инвестиции и выйти на размещение.