Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания

К услугам лиц, оформивших статус самозанятых, прибегает каждая пятая компания. В опросе SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учета ИП), оформивших статус самозанятого, в декабре 2025 года достигло 14,6 млн. По данным SuperJob, на январь 2026 г. услугами граждан со статусом самозанятого пользуется каждый пятый работодатель в России (20%). Причем малые (до 100 человек) и средние (от 100 до 1000 человек) предприятия привлекают самозанятых с одинаковой частотой (по 22%). В то же время среди крупных компаний со штатом более 1000 сотрудников эта практика распространена значительно реже — лишь 13% из них пользуются такими услугами. Таким образом, гибкие формы занятости более востребованы в секторе малого и среднего бизнеса.

Самозанятые чаще всего выполняют узкоспециализированные, проектные или вспомогательные задачи, не требующие постоянной штатной занятости. Контекстный анализ комментариев респондентов позволяет определить ключевые сферы, где их труд интегрирован в бизнес-процессы компаний наиболее плотно. Лидером по количеству упоминаний являются строительство и проектирование. На втором месте — логистика и грузоперевозки. В топ-3 вошла и сфера информационных технологий. Бизнесом также востребованы услуги самозанятых маркетологов, бухгалтеров, рекрутеров, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков и юристов.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 201

Время проведения: 12—21 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

