«Авито Подработка» и «Авито Услуги»: интерес молодых людей к подработке в 2026 году вырос почти в полтора раза

«Авито Подработка» и Авито Услуги» провели исследование, которое показало, что молодые люди все активнее стремятся к финансовой независимости во время учебы, а также дали рекомендации по безопасному поиску предложений подработки. Согласно исследованию, в начале 2026 г. молодые люди в возрасте 18–24 лет не только активно ищут подработку, но и начинают предлагать свои услуги как специалисты. Так, с 1 декабря 2025 г. по 20 января 2026 г. интерес к предложениям о подработке в этой возрастной группе вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом ранее. При этом наблюдается значительный рост числа объявлений об услугах, размещаемых молодыми специалистами на цифровых платформах, особенно в сфере спортивного тренерства.

Что касается вариантов подработки для студентов в 2026 г., заметно увеличилось количество предложений в сфере искусства и культуры (+139%). Активнее привлекали и на позиции в области обслуживания в общепите (+131%). Также отмечен рост числа предложений, доступных в том числе студентам, для строителей и ремонтников (+120%).

Как изменилось число предложений о подработке, доступных в том числе студентам, 1 декабря 2025 - 20 января 2026 гг., год к году

Средние ожидания по вознаграждениям у студентов выросли на 20% и составили около 39 964 руб. в месяц за частичную занятость. Важно отметить, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные заработки могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

«Молодые люди активнее интересуются частичной занятостью: такой формат помогает совмещать подработку с учебой, получать собственный доход и постепенно обретать финансовую самостоятельность. Мы видим, что за неполную зиму интерес молодых людей к подработке заметно вырос в ряде направлений — особенно на складах (+129%), в службах поддержки клиентов (+118%) и в отделах продаж (+89%)», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Кроме того, многие студенты предлагают свои услуги через онлайн-платформы — количество объявлений от специалистов возрасте от 18 до 24 лет заметно выросло в разных сферах за последний год. По данным «Авито Услуг», одними из лидеров по динамике роста предложений стали спортивные тренеры: с 1 декабря 2025 г. по 20 января 2026 г. число объявлений от них увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом двух прошлых лет. Активнее остальных свои услуги предлагали тренеры по хоккею (рост составил 57%), единоборствам (+56%), футболу (+52%), легкой атлетике (+40%) и акробатике (+31%).

Молодые специалисты также предлагали свои услуги в сфере образования. Так, объявлений от репетиторов итальянского языка стало больше на 46%, китайского — на 30%, испанского — на 29%, корейского — на 18%, а арабского — на 17%.

Вместе с тем количество объявлений о дополнительных занятиях по школьным и вузовским предметам выросло на 5%. Например, число предложений от преподавателей по анатомии увеличилось на 41%, по физике — на 17%, а по биохимии — на 15%.

Высокую активность проявляли и молодые люди, разбирающиеся в тонкостях онлайн-маркетинга. Количество предложений о продвижении бизнеса в соцсетях увеличилось на 22%. Кроме того, число объявлений о создании контекстной рекламы для привлечения клиентов и увеличения продаж выросло на 7% за год.

«Молодые специалисты активно выходят на рынок услуг и выбирают направления, где можно быстро применить свои навыки — от образования до digital. В сегменте языковых услуг зафиксирован рост активности: с 1 декабря 2025 года по 20 января 2026 года число объявлений от молодых репетиторов увеличилось на 7%. Такой формат дает гибкий график, первых клиентов и возможность развивать личный бренд», — сказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах».

Дополнительно эксперты технологической платформы «Авито» дали рекомендации по безопасному поиску подработки. По словам Натальи Юматовой, директора департамента по доверию и безопасности «Авито», подработка для студента — это отличная возможность не только получить дополнительный доход, но и приобрести ценный опыт. Чтобы этот опыт был исключительно полезным и безопасным, достаточно следовать нескольким простым правилам.

«Прежде всего для поиска предложений рекомендуется использовать надежные job-платформы и общаться с заказчиком только внутри защищенного чата платформы. Если компания просит перейти в сторонний мессенджер, или требует прислать документы для подписания соглашения, стоит насторожиться. Важно выбирать проверенные компании, для этого следует изучить отзывы, рейтинги и цифровые значки на онлайн-платформах — эти отметки указывают на добросовестных заказчиков, которым доверяют исполнители и партнеры. Обязательно оформляйте отношения официально и четко согласовывайте условия сотрудничества, чтобы избежать неприятных ситуаций», — сказала Наталья Юматова.