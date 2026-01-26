CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Московская биржа включила акции «Базиса» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора

Московская биржа добавила акции ПАО «ГК «Базис» в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Это позволит частным инвесторам – владельцам бумаг эмитента получить налоговую льготу. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Непрерывное владение акциями из перечня от одного года дает право инвестору освободить от НДФЛ доход, полученный при их продаже.

Торги акциями «Базиса» – российского разработчика ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой – стартовали на Московской бирже 10 декабря 2025 г.

15 января 2026 г. Московская биржа включила акции эмитента в сектор рынка инноваций и инвестиций (сектор РИИ) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, обладающих значительным потенциалом роста.

Кандидатами на включение в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики могут стать только эмитенты, которые уже входят в сектор РИИ Московской биржи.

Сегодня в сектор РИИ включены 28 эмитентов, а в перечень – 37 ценных бумаг. Частные инвесторы вправе воспользоваться налоговой льготой при владении любым количеством бумаг из перечня.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

«Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще