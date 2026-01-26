CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

РТУ МИРЭА открывает новую программу для подготовки «квантовых» ИТ-инженеров

РТУ МИРЭА представил новый профиль подготовки ИТ-специалистов на стыке квантовых коммуникаций и вычислений. Это уникальная образовательная программа, которая будет готовить не физиков-теоретиков, а ИТ-инженеров, способных создавать и внедрять практические решения, объединяющие сферы классической ИТ-инфраструктуры, квантовых коммуникаций и квантовых вычислений.

Квантовые технологии переходят из области научной фантастики в нашу жизнь. Они обещают революцию в защите данных и скорости вычислений. Например, квантовые сети позволяют передавать информацию с уровнем безопасности, основанным на законах физики, а не только на сложности математического шифра. Новая программа РТУ МИРЭА готовит именно тех инженеров, которые смогут строить и обслуживать такие сложные системы.

Профиль «Квантовые коммуникации и вычисления» отличает комплексный, инженерный подход. Выпускники получат редкое сочетание знаний — они будут понимать, как работают квантовые сети и алгоритмы, и при этом смогут проектировать и сопровождать обычную ИТ-инфраструктуру. Это значит, что они станут связующим звеном между передовой наукой и практическими задачами бизнеса и государства.

«Данный профиль ориентирован на совместное формирование компетенций в сферах квантовых коммуникаций, классической информационно-технологической инфраструктуры и квантовых вычислений, что позволит объединять и комбинировать их при выполнении выпускных квалификационных работ в интересах конкретных заказчиков и работодателей», — сказал заведующий кафедрой Андрей Зуев.

Такой синтез навыков выделяет эту программу среди других образовательных инициатив в стране.

Обучение будет строиться в тесном партнерстве с лидерами отрасли — департаментом квантовых коммуникаций РЖД и «СП «Квант» госкорпорации «Росатом». Это гарантирует, что студенты будут работать с актуальными задачами и технологиями.

«При реализации образовательных программ в любых высокотехнологичных сферах крайне важно взаимодействие с соответствующими высокотехнологичными компаниями», — отметил и.о. директора Института информационных технологий РТУ МИРЭА Александр Уланский.

Набор на программу стартует в сентябре 2026 г. У абитуриентов есть важная особенность выбора — для поступления можно предоставить результаты трех ЕГЭ: по русскому языку, математике и информатике или по русскому, математике и физике. Это открывает путь в перспективную сферу как для увлеченных программированием, так и для тех, кто глубже изучал физику.

