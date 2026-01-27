CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Цифровизация
|

Билайн и red_mad_robot создают совместное предприятие для массового внедрения агентного ИИ в бизнес

Билайн (ПАО «ВымпелКом») и технологическая компания red_mad_robot (ООО «РЭДМЭДРОБОТ») объявляют о создании совместного предприятия (СП) в области искусственного интеллекта. Альянс нацелен на создание промышленной платформы для разработки и массового внедрения агентного ИИ нового поколения.

Предприятие создано на базе платформы Билайна Venture Building (англ. – «создание венчурных проектов»), которая занимается инвестициями в инновационные молодые и быстрорастущие компании. Его цель – разработка и масштабирование агентных ИИ-систем нового поколения: устойчивых решений, которые повышают автономность и надежность бизнес-процессов и дают измеримый эффект для компаний. Фокус СП – переход от экспериментального использования ИИ к промышленному применению, при котором ИИ-системы берут на себя выполнение и координацию задач в реальных бизнес-контурaх.

Его цель – разработка и масштабирование цифровых сотрудников и ассистентов (ИИ-агентов), способных не просто отвечать на запросы, а автономно выполнять задачи, взаимодействовать друг с другом и встраиваться в реальные бизнес-процессы.

Партнерство объединяет экспертизу Билайна как индустриального лидера с обширной клиентской базой, венчурной экспертизой и каналами дистрибуции, а также экспертизу red_mad_robot как бизнес- и технологического партнера – в области агентных архитектур, создания и масштабирования ИИ-продуктов и создания новых технологических бизнесов.

Ключевые фокусы совместного предприятия:

  • ИИ-агенты в e-commerce (электронная торговля): мультиагентные системы для автоматизации операционных задач, от поддержки продавцов до управления сложными цепочками действий.
  • Цифровые помощники: ИИ-решения, которые берут на себя рутинные и операционные задачи внутри бизнес-процессов, помогая сотрудникам быстрее принимать решения, работать с данными и фокусироваться на задачах, требующих человеческой экспертизы.
  • IT4IT (открытый стандарт и референсная архитектура управления ИТ) и инфраструктурные ИИ-решения: продукты для повышения эффективности внутренних IT-контуров и цифровых платформ.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Создание совместного предприятия – закономерный этап нашей стратегической коллаборации с red_mad_robot. Рынок ИИ созрел для перехода от демонстрационных возможностей к промышленным сценариям, и мы видим себя активным его участником в части развития пользовательских сервисов и сервисов поддержки бизнеса. Объединяя наши экосистемы и экспертизу, мы создаем не просто продукт, а полноценную фабрику по запуску надежных, масштабируемых решений, которые ориентированы на конкретные задачи закрытия кадрового дефицита в организациях и будут менять стандарты операционной эффективности для компаний в России».

Алексей Макин, основатель red_mad_robot:

«Для нас это партнерство – не про отдельные ИИ-кейсы, а про запуск нового класса технологических решений. red_mad_robot много лет занимается созданием и масштабированием цифровых сервисов, и сегодня мы видим переход к следующей эре – агентной экономике интеллектуальных систем. Если 10–15 лет назад ключевым этапом была цифровизация и развитие мобильных приложений, то сейчас таким этапом становятся автономные ИИ-системы. Наша задача в СП – выстроить устойчивую технологическую и операционную модель, которая позволит превращать этот переход в массовые, работающие и масштабируемые решения для бизнеса».

На старте команда СП уже проводит исследования рынка и внедряет пилотные разработки. Предполагается, что предприятие будет работать по модели «фабрики запусков», не ограничиваясь одним флагманским продуктом.

«Билайн – прогрессивная инновационная компания, которая продвигает предпринимательский подход в бизнесе, открыта к партнерствам формирует платформу для развития предпринимательства на базе оператора. Мы открыты для сотрудничества с другими технологическими и отраслевыми игроками», – резюмировал Сергей Анохин.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5yyuW6m

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

Михаил Россиев, «Кью-центр»: Цифровой суверенитет — это не замена софта, а управляемость и безопасность в любых условиях

«Дешевый фильтр»: Госфонд купил долю в российской нейросети для выявления болезней головного мозга

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще