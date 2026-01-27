Eastwind внедряет CVM-решение для Tele2: переход к гиперперсонализации

Компания Eastwind выиграла тендер на внедрение платформы управления маркетингом EW Marketing Platform (EW MP) для мобильного оператора Tele2 в Казахстане. Новое решение станет ключевым инструментом в оркестрации целевого маркетинга на основе искусственного интеллекта и продвинутой аналитики. Об этом CNews сообщили представители Eastwind.

В состав платформы в этом проекте входят два модуля: EW AdTarget: кампейн-менеджер для продвинутой сегментации и управления маркетинговыми кампаниями; EW Event Processing System: триггерная платформа для коммуникаций в реальном времени.

EW Marketing Platform также включает услуги Eastwind по созданию инфраструктуры машинного обучения и разработке ML-моделей. Однако в этом проекте эти компоненты не потребовались, поскольку у заказчика уже внедрена система big data для формирования профилей абонентов.

Ранее Tele2 использовал решение другого поставщика. Когда срок действия договора подошел к концу, оператор решил оценить рынок и узнать о новых решения, соответствующих актуальным приоритетам бизнеса.

По результатам технической оценки лучшим решением признали именно EW MP. Оператор также учел высокие оценки по NPS и широкую представленность решения на рынке Казахстана, что упрощает найм и обучение специалистов.

По словам Павла Сердюка, директора службы управления абонентской базой Tele2, новая платформа позволит оператору трансформировать маркетинговые процессы, перейти к гиперперсонализированным коммуникациям и обеспечить высокий уровень клиентского сервиса.

EW MP полностью удовлетворяет требованиям оператора: позволяет запускать тысячи кампаний одновременно без ущерба для скорости; поддерживает триггерные коммуникации в реальном времени; интегрируется с разными каналами, включая мобильное приложение, сайт, SMS, USSD и другие.

Стороны подписали контракт в августе 2025 г. Уже к ноябрю Tele2 подготовил инфраструктуру, и проектная команда приступила к развертыванию модулей. MVP запланирован на первый квартал 2026 года, полный запуск с подключением всех каналов — на осень 2026.

По итогам внедрения Tele2 сможет выстроить новую архитектуру клиентских коммуникаций в реальном времени, где ключевую роль будет играть автоматизация, аналитика, искусственный интеллект и омниканальность.