CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Тендеры Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Eastwind внедряет CVM-решение для Tele2: переход к гиперперсонализации

Компания Eastwind выиграла тендер на внедрение платформы управления маркетингом EW Marketing Platform (EW MP) для мобильного оператора Tele2 в Казахстане. Новое решение станет ключевым инструментом в оркестрации целевого маркетинга на основе искусственного интеллекта и продвинутой аналитики. Об этом CNews сообщили представители Eastwind.

В состав платформы в этом проекте входят два модуля: EW AdTarget: кампейн-менеджер для продвинутой сегментации и управления маркетинговыми кампаниями; EW Event Processing System: триггерная платформа для коммуникаций в реальном времени.

EW Marketing Platform также включает услуги Eastwind по созданию инфраструктуры машинного обучения и разработке ML-моделей. Однако в этом проекте эти компоненты не потребовались, поскольку у заказчика уже внедрена система big data для формирования профилей абонентов.

Ранее Tele2 использовал решение другого поставщика. Когда срок действия договора подошел к концу, оператор решил оценить рынок и узнать о новых решения, соответствующих актуальным приоритетам бизнеса.

По результатам технической оценки лучшим решением признали именно EW MP. Оператор также учел высокие оценки по NPS и широкую представленность решения на рынке Казахстана, что упрощает найм и обучение специалистов.

По словам Павла Сердюка, директора службы управления абонентской базой Tele2, новая платформа позволит оператору трансформировать маркетинговые процессы, перейти к гиперперсонализированным коммуникациям и обеспечить высокий уровень клиентского сервиса.

EW MP полностью удовлетворяет требованиям оператора: позволяет запускать тысячи кампаний одновременно без ущерба для скорости; поддерживает триггерные коммуникации в реальном времени; интегрируется с разными каналами, включая мобильное приложение, сайт, SMS, USSD и другие.

Стороны подписали контракт в августе 2025 г. Уже к ноябрю Tele2 подготовил инфраструктуру, и проектная команда приступила к развертыванию модулей. MVP запланирован на первый квартал 2026 года, полный запуск с подключением всех каналов — на осень 2026.

По итогам внедрения Tele2 сможет выстроить новую архитектуру клиентских коммуникаций в реальном времени, где ключевую роль будет играть автоматизация, аналитика, искусственный интеллект и омниканальность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

«Дешевый фильтр»: Госфонд купил долю в российской нейросети для выявления болезней головного мозга

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще