Андрей Федин назначен руководителем направления клиентского сервиса «DатаРу»

Компания «DатаРу» усиливает направление работы с клиентами и назначила Андрея Федина руководителем клиентского сервиса «DатаРу». В новой роли он будет отвечать за выстраивание процессов и эффективность взаимодействия с ключевыми заказчиками компании, а также формирование продуктовых линеек и стратегии развития на новых рынках. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Андрей Федин работает на российском ИТ-рынке почти 20 лет. За это время он занимал руководящие позиции в ведущих ИТ-компаниях и системных интеграторах, включая OCS Distribution, Inventive DLM (ГК «Ланит»), Quantum Group, R-Style SoftLab и др. Его профессиональные компетенции лежат в области системной интеграции, разработки и внедрения ИТ-решений для автоматизации бизнес- и технологических процессов, ИТ-консалтинга, а также развития продаж и партнерских экосистем.

data1.jpg

DатаРу

Андрей Федин обладает большим опытом взаимодействия с крупнейшими международными и российскими вендорами, среди которых HP, Cisco, Lenovo, Dell, «Ядро», «Гравитон», «Квадра», «Рикор», «Ютинет» и др. На руководящих позициях он неоднократно отвечал за развитие партнерских отношений с крупными enterprise- и СМБ-заказчиками, включая АЛРОСА, «Газпром», «Яндекс», сервисы экосистемы Сбербанка, RT, Rutube, Radisson, Kari, Melon Fashion Group и ряд других компаний. За его плечами сопровождение сделок объемом от $100 тыс. до $30 млн., а также управление бизнес-направлениями с годовым оборотом до $200 млн.

В «DатаРу» Андрей Федин сосредоточится на развитии и расширении долгосрочных отношений с заказчиками, повышении прозрачности процессов и курировании продаж. Он также возглавит процессы выхода на новые рынки и углубления связей компании на региональном уровне.

«В «DатаРу» сосредоточены сильная технологическая экспертиза и возможности для комплексного подхода в решении задач клиентов. Несмотря на общерыночные тенденции, компания в 2025 году продемонстрировала рост, и в новом году мы планируем не снижать темпы: наша команда не просто предлагает рынку отечественное оборудование на базе современных технологий от мировых лидеров, а формирует ИТ-решения, ориентированные на актуальные цели заказчиков», — сказал Андрей Федин.

«Опыт Андрея Федина в создании и масштабировании ИТ-бизнеса, работе с крупнейшими заказчиками и выстраивании процессов усиливает нашу управленческую команду. Мы рассчитываем, что под его руководством «DатаРу» продолжит наращивать свою долю рынка, в том числе за счет освоения новых продуктовых направлений и активной работы в регионах», — сказал Роман Гоц, генеральный директор «DатаРу».

