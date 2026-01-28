Comindware и Бизнес-школа УрФУ договорились о развитии сотрудничества в сфере подготовки управленческих кадров

Компания Comindware (ООО «Колловэар»), представляющая российский рынок решений для автоматизации бизнес-процессов и управления корпоративной архитектурой, и Бизнес-школа Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ определяет ключевые направления сотрудничества в области цифровой трансформации, подготовки управленцев новой формации и внедрения передовых технологий в ключевых секторах российской экономики.

Партнерство охватывает несколько ключевых направлений. Стороны будут организовывать публичные мероприятия, конференции и тренинги, направленные на популяризацию передовых подходов к цифровой трансформации, автоматизации бизнес-процессов и построению корпоративной архитектуры организаций. Особое внимание будет уделено обмену практическим опытом и современными методологиями управления процессами.

«Сотрудничество с Comindware открывает перед нашими слушателями новые возможности для освоения современных инструментов управления бизнес-процессами, — сказала директор Бизнес-школы УрФУ Лариса Малышева. — Мы специализируемся на подготовке управленческих кадров через программы МВА, Президентскую программу и программы профпереподготовки руководителей. Интеграция решений Comindware в наши образовательные программы позволит нашим слушателям — топ-менеджерам и руководителям различных уровней — получить практические навыки работы с передовыми BPM-системами и сразу применять их в своих организациях для повышения эффективности управления».

«Это наше очередное партнерство с ведущими российскими образовательными учреждениями, и каждое такое сотрудничество открывает новые возможности для развития отрасли, — отметил генеральный директор Comindware Виталий Шпак. — Бизнес-школа УрФУ — это уникальная площадка подготовки управленческих кадров с многолетней историей и сильнейшей экспертизой в области бизнес-образования. Нам особенно приятно, что бизнес-школа решила интегрировать в свои программы современные подходы к управлению бизнес-процессами и выбрала нас в качестве стратегического партнера. Наша платформа, объединяющая построение корпоративной архитектуры, создание регламентов и автоматизацию бизнес-процессов в единое решение, идеально дополнит программы подготовки руководителей. Мы с большой надеждой и уверенностью смотрим в будущее этого сотрудничества».

В рамках сотрудничества стороны планируют внедрить платформу Comindware в программы дополнительного профессионального образования Бизнес-школы УрФУ, включая программы МВА, Президентскую программу подготовки управленческих кадров и программы повышения квалификации для руководителей. Слушатели получат возможность работать с реальными инструментами автоматизации и оптимизации бизнес-процессов в рамках практических занятий и дипломных проектов.

Стороны будут сотрудничать в области апробации и применения передовых практик автоматизации бизнес-процессов в проектах, связанных с цифровой трансформацией предприятий. Руководители, проходящие обучение в Бизнес-школе УрФУ, будут привлекаться к работе с реальными кейсами цифровизации, что позволит им получить практический опыт работы с современными платформенными решениями и сразу применять полученные знания в своих организациях.

Бизнес-школа УрФУ является обособленным структурным подразделением университета с многолетней историей успешной подготовки управленческих кадров. Бизнес-школа специализируется на программах дополнительного профессионального образования для руководителей: программы МВА различных форматов, Президентская программа подготовки управленческих кадров (реализуется с 1998 г., за 28 лет переподготовку прошли около 3 тыс. руководителей организаций Свердловской области), а также программы повышения квалификации для топ-менеджеров и собственников бизнеса. Выпускники Бизнес-школы УрФУ становятся руководителями высшего звена и владельцами компаний.

Уральский федеральный университет, объединяющий более 50 тыс. студентов из России и 110 стран мира, является одним из ведущих университетов страны. Университет активно сотрудничает с крупнейшими технологическими компаниями и реализует программы, направленные на решение задач цифровой трансформации предприятий.

Сотрудничество с Comindware усилит практическую составляющую образовательных программ Бизнес-школы УрФУ и даст слушателям доступ к передовым BPM-решениям и экспертизе в области цифровой трансформации бизнес-процессов.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписано в январе 2026 г. и рассчитано на пять лет сотрудничества.