«М.Видео»: рынок мобильных аксессуаров в России вырос на 35% в 2025 году

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщила, что по данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), рынок мобильных аксессуаров в России по итогам 2025 г. продемонстрировал уверенный рост как в количественном, так и в денежном выражениях.

В 2025 г. в России было продано около 48,7 млн мобильных аксессуаров, а совокупный объем рынка в денежном выражении составил порядка 35,8 млрд руб. По сравнению с 2024 г. продажи в штуках выросли более чем на 35%, тогда как выручка рынка увеличилась примерно на 8% год к году.

Основной вклад в рост рынка обеспечил массовый спрос на базовые и регулярно обновляемые категории аксессуаров. В количественном выражении ключевыми драйверами продаж стали зарядные устройства — на них пришлось более половины всех реализованных аксессуаров. Существенную долю рынка также сформировали защитные стекла и пленки, которые обеспечили около одной пятой продаж в штуках, а также чехлы для смартфонов с долей более 10%. Остальные категории, включая автомобильные держатели и подставки, заняли меньшую, но стабильную часть рынка.

В количественном выражении заметные показатели продемонстрировали устройства без бренда, а также аксессуары Remax, Samsung, Hoco и Borofone, что во многом связано с их представленностью в массовых и наиболее востребованных категориях.

В денежном выражении существенный вклад в оборот рынка также обеспечили аксессуары без бренда, при этом в число брендов с заметными показателями по выручке вошли Samsung и Apple, а еще MI. Такая структура отражает более высокую среднюю стоимость брендированных решений и устойчивый спрос на экосистемные и функционально насыщенные аксессуары.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео» Жанна Илюхина сказала: «В 2025 г. рынок мобильных аксессуаров в России развивался в первую очередь за счет массового спроса на базовые и регулярно обновляемые категории. Покупатели чаще всего выбирали зарядные устройства, защитные стекла и чехлы — аксессуары, которые приобретаются независимо от смены смартфона и имеют понятный жизненный цикл, связанный с износом и необходимостью замены. Существенный рост рынка в количественном выражении при более умеренной динамике в деньгах отражает рациональный подход потребителей к выбору аксессуаров. При этом в денежном выражении рынок остается сбалансированным за счет спроса на брендированные решения, включая экосистемные аксессуары с более высокой средней стоимостью. Такая структура показывает, что рынок мобильных аксессуаров сформировался как зрелая категория, в которой одновременно сосуществуют массовый и брендированный сегменты».

Рост спроса на мобильные аксессуары во многом связан с тем, что производители смартфонов, включая Apple и ряд других брендов, перестали комплектовать устройства зарядными адаптерами, из-за чего покупатели вынуждены приобретать их отдельно.