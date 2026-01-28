CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wheelies объявила о выходе на рынки Ближнего Востока и Северной Африки

Корпорация ITG объявила о выходе разработчика программных решений для робототехники Wheelies на рынок региона MENA. Дистрибьютором решений компании выступит подразделение Itglobal.com в ОАЭ. Платформа Wheelies объединяет управление дронами, автономными платформами и наземными роботами в единую цифровую среду, что создает основу для комплексных систем автономного управления. Такой подход соответствует запросу местных компаний, которые всё чаще переходят от единичного использования дронов к построению комплексных систем управления с высокой автономностью и интеграцией с корпоративными процессами.

«В области робототехники корпорация ITG придерживается фундаментального подхода. Мы создаём не набор разрозненных модулей, а полноценную технологическую платформу, объединяя в единый контур воздушные, наземные и подводные аппараты. Такой способ разработки мы переносим и на международные рынки, не скрывая, а подчеркивая свое российское происхождение как часть экспертизы», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Платформа Wheelies обеспечивает централизованное управление парком роботизированной техники разных типов и производителей, поддерживает автоматизацию выполнения миссий и использование технологий искусственного интеллекта для анализа данных и навигации даже без доступа к GPS. Решения Wheelies легко интегрируются с корпоративными системами по API и позволяют управлять беспилотной техникой из любой точки мира. Платформа востребована в нефтегазовой отрасли, сфере охраны природы, безопасности, сельском хозяйстве, геодезии и мониторинге инфраструктуры.

«Платформа Wheelies включает операционную систему, устанавливаемую практически на любой дрон. Командный центр предоставляет единый интерфейс для управления парком беспилотников, планирования маршрутов, запуска миссий по расписанию и анализа полученных данных. Такое зрелое технологическое решение делает возможной масштабируемую эксплуатацию дронов без увеличения затрат на персонал и инфраструктуру. Уверен, поддержка нашей команды в ОАЭ позволит быстрее адаптировать продукт под особенности рынка MENA», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

