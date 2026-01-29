CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

Топ-7 профессий, которые появились благодаря ИИ

Стремительное развитие искусственного интеллекта привело к возникновению новых специализаций на рынке труда. Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали актуальную базу вакансий в России и выделили семь востребованных профессий, функционал которых напрямую связан с нейросетями. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

1. MI-инженер (специалист по машинному обучению) — в ключевые задачи входит разработка и подбор алгоритмов, обучение, тестирование и оптимизация моделей. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 184–345 тыс. руб., это одна из самых высокооплачиваемых ИТ–профессий за последний год, а также самая оплачиваемая профессия, связанная с ИИ.

2. ИИ-тренер — занимается обучением нейросетевых моделей и «тренирует» их давать корректные ответы на запросы пользователей. В ключевые задачи входит не только анализ и фактчекинг, но и написание грамотных эталонных текстов — образцов для нейросети. Сегодня на рынке востребованы ИИ-тренеры с узкой специализаций, например, разбирающиеся в юриспруденции, литературе, программировании, медицине и в других областях знаний. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях составляет 104 тыс. руб.

3. Prompt-инженер — специалист по составлению сложных текстовых запросов к искусственному интеллекту. Среди основных задач можно выделить написание и оптимизацию промптов, инструкций и команд для генерации качественных ответов от нейросетей. Востребованы как специалисты с узкой экспертизой (например, в кибербезопасности), так и обладающие общими глубокими знаниями в сфере ИИ. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 60–90 тыс. руб.

4. Нейрокреатор (ИИ-художник, ИИ-иллюстратор, ИИ-дизайнер) — эксперт по генерации визуального контента при помощи нейросетей и его доработке. Востребованы универсальные креаторы, которые умеют работать как с видеоформатами, так и со статичными изображениями. Также встречаются и узконаправленные вакансии, например, связанные исключительно с 2D-графикой. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 30–100 тыс. руб.

5. ИИ-инженер — занимается проектированием, разработкой и тестированием ИИ-моделей. Главная задача — это создание и поддержка жизненного цикла решений на базе искусственного интеллекта (ИИ-системы, ИИ-агенты и пр.) под различные потребности компаний. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях составляет 220 тыс. руб.

6. Архитектор ИИ-решений — специалист, который отвечает за создание и развитие всей архитектуры платформ искусственного интеллекта (структура, схемы связей, типы вычисления и пр.). В зависимости от направления деятельности может потребоваться самый разный опыт и навыки — от непосредственно разработки архитектуры и знания профильного программного обеспечения до понимания принципов работы дата-центров. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 100–150 тыс. руб.

7. ИИ-фасилитатор — специалист, который помогает командам научиться эффективно применять нейросети в работе. В обязанности входит не только непосредственное обучение сотрудников, но и настройка сценариев, помощь в выявлении задач, которые могут решаться с помощью искусственного интеллекта, а также мониторинг рынка ИИ-инструментов. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 100–170 тыс. руб.

«Многие профессии, связанные с искусственным интеллектом, пока находятся на стадии формирования: конкретные навыки за ними еще не закреплены, а границы размыты. Например, анализ текстов вакансий показывает, что обязанности ИИ-инженера и ИИ-архитектора могут пересекаться и даже дублировать друг друга, хотя это разные специалисты. Часть новых профессий, связанных с нейросетями, появилась эволюционным путем: например, AI-иллюстратор возник на основе функционала обычного иллюстратора за счет роста значимости навыка работы с генеративным ИИ. Интересно и то, что у некоторых компаний появилась потребность в специалистах, которые помогают в целом отладить взаимодействие с нейросетями. Разнообразие ИИ-инструментов действительно требует проводника, способного подсказать, где и когда технологии полезны и наоборот», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Знаменитый российский производитель БПЛА согласился заплатить 196 миллионов по договору пятилетней давности

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще