20% россиян уверены, что тестовые задания помогают им раскрыть потенциал и увеличивают вероятность трудоустройства

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели исследование и выяснили, как соискатели относятся к тестовым заданиям при трудоустройстве. Для большинства кандидатов это привычный и понятный этап отбора: 41% россиян считают проверку навыков естественным способом оценки компетенций, а каждый пятый (20%) уверен, что грамотно составленные практические задания помогают раскрыть профессиональный потенциал и повышают шансы получить предложение о работе. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Кроме того, по данным опроса hh.ru, еще 10% респондентов признаются, что не любят практическую часть отбора, но воспринимают ее как стандартный этап поиска работы, а 5% относятся к ней нейтрально, выполняя проверочные упражнения на скорую руку. Полностью отказываются от них лишь 5% соискателей.

«Тестовые задания — один из самых объективных способов оценки реальных навыков кандидата. С их помощью работодатели могут проверить именно те компетенции, которые востребованы здесь и сейчас. Для соискателей это, в свою очередь, сигнал о том, что рынок требует постоянного обновления знаний: регулярное развитие и актуализация профессиональных навыков позволяют проходить практическую часть отбора уверенно и без лишнего стресса», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

В профессиональном разрезе чаще других считают, что тестовые задания помогают раскрыть потенциал и приблизиться к получению предложения о трудоустройстве, специалисты из сферы управления персоналом и тренингов (36%). Высокая доля позитивных оценок также зафиксирована среди представителей искусства, развлечений и массмедиа (29%), маркетинга, рекламы и PR (28%), юристов (27%), а также специалистов в производстве и сервисном обслуживании (26%). Наоборот, реже всего прямую пользу от практической проверки видят представители продаж и клиентского сервиса, транспорта и логистики, а также административного и финансового персонала — в этих профобластях доля положительных оценок не превышает 14-16%.

Отношение к тестовым заданиям зависит и от позиции, на которую претендует кандидат. Наиболее позитивно к их выполнению относятся стажеры: 27% уверены, что они помогают показать потенциал. Среди директоров и управляющих, а также руководителей отделов такую позицию разделяют по 22% респондентов. Чуть ниже доля позитивных оценок среди соискателей без работы и ведущих специалистов — здесь положительно оценивают выполнение практических заданий в рамках отбора по 20% опрошенных. У линейных сотрудников и экспертов этот показатель еще меньше (18% и 16% соответственно).

Самая же низкая доля тех, кто видит в тестовых упражнениях прямую пользу, отмечается среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей (14%), что может быть связано с ориентацией заказчиков и работодателей в этих сферах на портфолио или уже реализованные проекты.