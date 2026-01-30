Алгоритмы «Авито Работы» мгновенно создают подробные резюме

«Авито Работа» улучшила процесс создания резюме на платформе, представив обновление функции «Резюме в один клик». Собственные алгоритмы сервиса автоматически формируют полноценную профессиональную анкету с детализаций, увеличенной в два раза: с 18 до 40 полей. Улучшенная функция позволяет соискателям мгновенно получить привлекательное для работодателя резюме, а рекрутерам — не только ускорять первичный отбор по откликам, но и получать для «холодного» поиска более информативную базу кандидатов, готовых к контакту. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Раньше функция помогала автоматически создать базовое резюме. Теперь, благодаря развитию внутренних алгоритмов, сервис анализирует историю откликов пользователя, данные верификации и архивные резюме, чтобы самостоятельно собрать полноценную профессиональную анкету. В нее автоматически включаются данные об опыте, образовании, ключевых навыках и другие параметры, адаптированные под конкретную профессию. Пользователю остается лишь проверить, отредактировать и опубликовать готовый документ. Функция «Резюме в один клик» доступна для соискателей в сегментах, где скорость и простота трудоустройства наиболее важны: рабочих и линейных специалистов, а также в сфере транспорта и логистики.

Для соискателей, которые возвращаются на платформу в поисках новой работы, алгоритм не просто активирует устаревшее резюме, а автоматически создает новое с учетом актуальных пожеланий и личных данных. В откликах на вакансии становится больше информативных резюме, что экономит время HR-специалистов на скрининги и повышает точность оценки соответствия кандидата вакансии. А в наиболее дефицитных сегментах рынка, где конкуренция высока, значительно расширяется база для «холодного» поиска.

«Сегодня, когда первичный отбор кандидатов во многих отраслях делегирован алгоритмам, а время на принятие решения со стороны HR сокращается, неполное резюме часто означает для соискателей автоматический отказ. Многие не заполняют резюме из-за сложности и длительности процесса. Чтобы сделать путь к трудоустройству соискателей проще и доступнее, а наем для работодателей качественнее, мы продолжаем развивать собственные сервисы. Мы фактически делегировали алгоритмам рутинную работу по сбору и структурированию данных. Теперь система мгновенно формирует детализированное резюме, которое содержит в два раза больше информации для принятия решения. И за счет упрощения процесса ежедневно публикуется на 26% анкет больше», — сказал Владимир Урсу, директор по продукту «Авито Работы».

«Авито Работа» также усилила мотивацию пользователей заполнять резюме до отклика на вакансию. Сервис начал показывать соискателям персональные рекомендации «Вакансии специально под ваше резюме». Такой подход, который позиционирует резюме как инструмент для получения лучших предложений, уже привел к росту числа новых анкет на 3,2%.

Развитие функции — часть системной работы по повышению качества данных на платформе. Ранее «Авито Работа» внедрила языковую модель A-Vibe с интеллектуальными подсказками для автоматического улучшения резюме. Эти шаги направлены на решение проблемы: по данным опроса сервиса, около 16% соискателей пытаются улучшать свои резюме с помощью внешних ИИ-инструментов, а многие не создают их вовсе — из-за отсутствия мотивации или незнания.