«Авито Работа»: развитие ИИ меняет рынок — работодатели все чаще ищут разработчиков и специалистов по цифровым решениям

Развитие нейросетей и автоматизации процессов приводит к появлению новых профессий и расширяет привычные роли в ИT, маркетинге, HR и инженерных направлениях. Работодатели все чаще ищут сотрудников, которые умеют работать с ИИ-инструментами, разрабатывать интеллектуальные системы и внедрять цифровые решения в бизнес-процессы. Аналитики «Авито Работы» отмечают: за последний год число вакансий с упоминанием навыков применения ИИ по России выросло почти в два раза, а средняя предлагаемая заработная плата по таким позициям составила около 67 461 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Искусственный интеллект все чаще используется не только в классических ИT-направлениях, но и в финтехе, строительстве, маркетинге и креативных индустриях. Это отражается и на самих вакансиях: работодатели ищут специалистов разного уровня — как начинающих специалистов, готовых осваивать новые технологии уже в процессе работы, так и опытных разработчиков.

Например, в Москве открыт набор на позицию Rust-разработчика для работы с решениями в экосистеме блокчейн и автоматизированными торговыми алгоритмами. Работодателю требуется специалист с опытом, который будет участвовать в разработке и масштабировании MEV-ботов, а также тестировании архитектурных решений, в том числе с применением ИИ-инструментов. Формат предполагает удаленную работу при полной занятости. Кандидатам готовы платить в среднем от 150 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц в зависимости от опыта и результатов работы.

Еще одна вакансия в Москве ориентирована на направление машинного обучения. Работодатель набирает ML-разработчиков и готов рассматривать кандидатов без опыта, делая акцент на обучении и сопровождении до выхода на позицию. Работа предполагает полную занятость и удаленный формат. Средняя предлагаемая заработная плата, которую готовы предложить работодатели по итогам трудоустройства, составляет от 200 тыс. до 350 тыс. руб. в месяц, а для специалистов уровня middle и senior — значительно выше.

В Вологде работодатели в сфере строительства и девелопмента открыли вакансии для IT-специалистов по системам «умный дом». В задачи сотрудника входит настройка оборудования, разработка сценариев автоматизации, подготовка технической документации и участие в запуске проектов жилых и коммерческих объектов. Работа предполагает полную занятость с графиком 5/2 и возможностью обучения на месте. Среднее зарплатное предложение начинается от 60 тыс. руб. в месяц и может расти по мере развития компетенций.

В Липецкой области медицинский центр ищет специалиста технической поддержки с навыками разработки TG-ботов. Сотруднику предстоит совмещать поддержку пользователей с созданием и развитием чат-ботов для автоматизации HR-процессов: сбора анкет, тестирования кандидатов и формирования отчетности. Работодатель предлагает полную занятость в офисе среднюю заработную плату от 60 тыс. руб. в месяц.

В Махачкале агентство в сфере маркетинга и рекламы ищет видеооператора и контент-креатора, который будет работать с короткими форматами видео, использовать тренды социальных сетей и ИИ-инструменты для монтажа и генерации идей. Работа предполагает полную занятость и гибкий график. Заработная плата по вакансии в среднем начинается от 70 тыс. руб. в месяц, при этом уровень дохода может увеличиваться по мере роста объема проектов.

«Нейросети стремительно развиваются, и вместе с этим на рынке закрепляются новые роли, которые еще недавно казались нишевыми. По данным «Авито Работы», за последние три года самой востребованной ИИ-профессией по числу вакансий стал специалист по обучению нейросетей: он разрабатывает задания и примеры, проверяет ответы модели и дает обратную связь, чтобы она точнее следовала правилам и лучше решала прикладные задачи. На втором месте — ИИ-редактор, который создает и вычитывает тексты, готовит корректные примеры для датасетов и контролирует качество материалов перед тем, как они попадут в обучение модели», — сказал Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».