Михаил Вдовин назначен директором по корпоративным финансам, стратегии и инвестициям финтех-группы «Свой»

Финтех-группа «Свой» объявила о стратегическом назначении, направленном на усиление роста и развитие бизнеса. На должность директора по корпоративным финансам, стратегии и инвестициям назначен Михаил Вдовин. Ранее он занимал пост управляющего директора корпоративно-инвестиционного блока банка ВТБ.

Это назначение является ключевым элементом реализации стратегии компании, нацеленной на создание полноценной финтех-экосистемы для повышения клиентской ценности и операционной эффективности. Его опыт в области корпоративных финансов, управления долгом и выстраивания прозрачного диалога с инвестиционным сообществом поможет компании выйти на новый уровень.

Михаил Вдовин присоединился к команде финтех-группы «Свой», имея за плечами более 20 лет работы в финансовом секторе, занимая топ-позиции в таких банках как ВТБ, Райффайзенбанк, Credit Suisse и Deutsche Bank. Он отвечал за стратегию развития взаимоотношений с клиентами корпоративно-инвестиционного блока курировал взаимодействие с российскими и международными институциональными инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами, а также участвовал в ключевых транзакциях по привлечению капитала. Имеет практический опыт реализации и сопровождения крупных кредитных сделок и комплексных продаж инвест-банковских продуктов компаниям-лидерам в финансовом, горнодобывающем секторах и сфере недвижимости.

«Мы рады приветствовать Михаила в нашей команде. Его опыт, экспертиза и безупречная деловая репутация, подтвержденные работой в крупнейших финансовых структурах страны, станут значительным активом для нашей компании. Михаил много лет специализируется на финансовой отрасли и его назначение соответствует нашей стратегии роста и усилению управленческой команды», — отметил сооснователь финтех-группы «Свой» Борис Батин.

Привлечение топ-менеджеров финансового сектора подчеркивает амбиции финтех-группы по активному развитию корпоративного и инвестиционного направлений.

«"Свой" демонстрирует динамичный рост и обладает уникальной экспертизой в стране. Для меня большая честь присоединиться к команде профессионалов, которая создает существенную стоимость для своих инвесторов. В числе приоритетных задач на новом месте — управление корпоративными финансами, взаимодействие с акционером и рынком, выстраивание корпоративной стратегии и M&A, а также проработка стратегии публичного размещения», — сказал Михаил Вдовин.