Отгрузки «Группы Астра» выросли до 22 млрд рублей в 2025 году

ПАО «Группа Астра», производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет результаты по отгрузкам, ключевому управленческому показателю компании, за 12 месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

За 2025 г. отгрузки «Группы Астра» выросли на 9% до 21,8 млрд руб. благодаря масштабированию бизнеса и клиентской базы, а также развитию продуктово-сервисной экосистемы. Количество клиентов за отчетный период составило более 18500 (более 18100 – в 2024 г. и более 10200 – в 2023 г.).

Компания продолжила укреплять лидерство среди разработчиков инфраструктурного ПО в части технологических партнерств — число совместимых с экосистемой группы партнерских решений увеличилось на 28% год к году до 4144.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группы Астра»: «Мы завершили прошлый год с результатами, превышающими наши декабрьские ожидания. В условиях сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики отгрузки достигли 22 млрд руб., а мы в очередной раз подтвердили устойчивость бизнес-модели. Компания продолжает поступательно закладывать базу для реализации отложенного спроса: мы пилотируем широкую линейку своих продуктов в IИT-инфраструктуре клиентов, видим высокий потенциал трансформации этих «пилотов» в продажи по мере улучшения экономической конъюнктуры. Это формирует прочный задел для нового витка роста.

В течение года «Группа Астра» системно инвестировала в развитие своих продуктов, особое внимание мы уделили операционной эффективности и усилению партнерств. Количество решений, прошедших сертификацию технологических партнеров Ready for Astra, превысило 4100: это подтверждает зрелость нашей экосистемы и упрощает миграцию для заказчиков. Предпринятые шаги позволяют нам сохранять устойчивость в сложных макроэкономических условиях и оставаться готовыми к будущей реализации отложенного спроса, а также сопутствующему масштабированию бизнеса».

Корпоративные события

На 2 февраля 2026 г. по запущенной в апреле 2025 г. программе buyback «Группа Астра» выкупила 650 тыс. акций, что примерно соответствует числу ценных бумаг, которые ранее были переданы из квазиказначейского пакета сотрудникам по программе долгосрочной мотивации (Long-Term Incentive, LTI). Итоговый размер обратного выкупа собственных акций будет зависеть от нескольких факторов, в числе которых денежная позиция компании, цена акций, выполнение KPI долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников.

Ключевые события за IV квартал 2025 г.

Расширение клиентской базы и реализация масштабных проектов. По итогам последнего квартала, в частности, один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений «Фосагро» перевел более 2000 сотрудников на ОС Astra Linux, к 2027 г. планируется увеличить это число до 7000. Также компания совместно с производителем промышленных роботов Technored представила прототип системы управления роботами на базе ОС Astra Linux.

Развитие продуктового портфеля. За 2025 г. «Группа Астра» выпустила 94 минорных и мажорных релиза продуктов экосистемы. В том числе в IV квартале 2025 г. вышла новая версия флагманского продукта ОС Astra Linux 1.8.4, в которой повышено удобство администрирования корпоративных инфраструктур, усилена безопасность и расширены возможности виртуализации.

Вместе с тем компания вывела на рынок новую линейку программно-аппаратных комплексов Astra XPlatform, которая содержит пять решений, предназначенных для быстрого развертывания ИT-инфраструктуры. Одним из ключевых инструментов развития экосистемы «Группы Астра» остается программа технологического партнерства Ready for Astra: на конец 2025 г. в ней участвовало более 1450 партнеров, а общее число совместимых решений превысило 4100.

Платформа контейнеризации «Боцман» в IV квартале 2025 г. была внесена в реестр средств защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю — она полностью соответствует требованиям регулятора в сфере информационной безопасности.

Развитие образовательных программ. «Группа Астра» продолжает реализовывать образовательные проекты для развития и подготовки ИT-кадров на базе отечественного ПО. В Ижевске и на Кубани в IV квартале 2025 г. компания открыла «Астра - лаборатории» для студентов и преподавателей, а в Бурятии договорилась организовать образовательные программы и оснастить ОС Astra Linux ИT-классы.

«Группа Астра», производитель вычислительной техники ICL Техно и Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) объединились для обучения студентов со всего мира. Также компания совместно с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС) запустила программу повышения квалификации для федеральных госслужащих по работе с ОС Astra Linux. А совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru «Группа Астра» планирует развивать систему подтверждения компетенций IT-специалистов.

Министерство просвещения России отметило «Группу Астра» благодарностью за значительный вклад в развитие системы среднего профессионального образования.

Раскрытие финансовых результатов по МСФО за 12 месяцев 2025 г. планируется 31 марта 2026 г.