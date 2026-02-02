Расходы на обучение персонала заложены в HR-бюджеты 6 из 10 компаний

Большинство компаний в 2026 по-прежнему будет инвестировать в обучение персонала, не снижая бюджеты. В опросе SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По итогам 2025 г. вакансий на рынке труда стало меньше на 12%: работодатели стали сдержаннее в найме. Резюме стало больше — на 19% за год (активность соискателей выросла). Кадровая политика компаний смещена в сторону внутренних ресурсов.

Бюджет на обучение и развитие персонала в 2026 году заложен у 59% организаций. Год назад 66% компаний бюджетировали затраты на обучение.

Сегодня эйчары 37% компаний рассказали об увеличении расходов на обучение и развитие персонала. У 35% работодателей расходы запланированы на уровне прошлого года. Одна из восьми компаний сократила объем финансирования (12%).

Таким образом, в 2026 г. будет наблюдаться некоторый спад объема корпоративного обучения после периода его высокой востребованности в 2025 г. Тренд второй половины 2025 г. на оптимизацию расходов отразился на HR-бюджетах.

Несмотря на возросшую осторожность в планировании расходов на персонал, приоритетной внутренней стратегией становится развитие имеющихся кадров, что позволяет компаниям адаптироваться к новым условиям, не раздувая штат. Каждый второй работодатель заявил, что скорее будет обучать и переучивать уже работающих сотрудников. Найм готовых специалистов со стороны в приоритете у 3 из 10 компаний.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 196

Время проведения: 12-29 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.