Роботы-продавцы и стюарды: студенты МАИ создают универсальную платформу для сферы услуг

Команда студентов Московского авиационного института и МГТУ «Станкин» разрабатывает универсальную роботизированную платформу, предназначенную для частичной или полной замены персонала в сфере услуг — от магазинов и кафе до поездов. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«Требовалось создать робота‑стюарда для высокоскоростных железнодорожных магистралей. Существующие решения не подходили по габаритам и техническим характеристикам. С задачей мы справились, но в процессе работы осознали, что проблема дефицита кадров в сфере обслуживания актуальна не только для поездов. Так наше узкоспециализированное решение переросло в универсальный продукт для разных рынков», – сказал участник проекта, студент института № 8 МАИ Егор Кандрушин.

Разработка ориентирована на фронт‑офисное взаимодействие с людьми: встречу посетителей, проверку документов, например билетов, предложение услуг, ответы на вопросы и поддержание дружелюбного образа компании. Робот будет оснащен мультимедийной системой и ИИ‑чатом, сможет автономно передвигаться по помещениям и при необходимости доставлять предметы. Обилие камер и датчиков позволяет использовать платформу и для мониторинга обстановки, однако приоритет сейчас отдан коммуникации.

Студенты выделяют несколько ключевых преимуществ перед зарубежными (в основном китайскими) аналогами. Конструктивное решение – узкий корпус и модульная архитектура – обеспечивает возможность работы в тесных пространствах и позволяет быстро менять функционал за счёт сменных элементов: от полок до кофемашины. А благодаря использованию недорогих компонентов цена робота гораздо ниже, чем у продукции конкурентов. Например, в проекте делается упор на визуальную навигацию вместо традиционных LiDAR‑систем.

В ближайших планах команды – доработать систему ориентации в пространстве, оптимизировать компонентную базу и испытать ряд новых технологий, а затем собрать следующий прототип с обновлённым дизайном, который станет мелкосерийным образцом. В частности, разработчики намерены внедрить технологию Semantic VSLAM – продвинутый подход к визуальной навигации – и ИИ‑систему. Параллельно с инженерной работой студенты занимаются юридическими, финансовыми и организационными вопросами, поиском инвесторов и партнеров.

«Сейчас в команде всего три человека, и мы активно ищем тех, кто готов к нам присоединиться, – сказал участник проекта, студент института № 6 МАИ Никита Румянцев. – В особенности, нам требуются экономист с опытом работы в стартапах и SLAM-инженер. Таким составом мы сможем реализовать и другие идеи, которые у нас уже есть».