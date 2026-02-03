«Авито Услуги» и «Авито Работа»: спрос на онлайн-лекции и вебинары для школьников и студентов вырос на 71% за год

В период активной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вузы растет интерес к услугам репетиторов. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Работы» проанализировали динамику спроса на преподавателей по разным предметам с декабря 2025 г. по январь 2026 г. и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года, а также изучили изменения на рынке вакансий.

По данным «Авито Услуг», в сегменте репетиторов чаще всего пользователи искали занятия для подготовки к ЕГЭ. Спрос на репетиторов по профильному уровню экзаменов вырос на 7%, по базовому — на 6%.

Отдельный тренд — рост популярности онлайн-форматов обучения. Школьники и студенты все чаще выбирают лекции и вебинары, особенно при подготовке к предметам, требующим регулярного повторения материала и решения типовых задач.

Так, спрос на занятия по физике вырос более чем в 3 раза, по математике — в 3 раза, по информатике — на 78%, по географии — на 73%, по биологии и обществознанию — на 69% по каждому предмету, по русскому языку — на 44%, по химии — на 39%, по истории — на 16%.

«Пользователи все чаще выбирают гибридные форматы обучения: спрос на онлайн-лекции и вебинары в записи за год вырос на 71%. Такой формат позволяет возвращаться к материалу в удобное время и выстраивать более гибкий график подготовки. Для преподавателей это также расширяет возможности работы с аудиторией из разных регионов», — сказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах».

По данным «Авито Работы», сильнее всего за год увеличилось количество вакансий репетиторов по математике: востребованность таких специалистов увеличилась почти втрое (+194%) при среднем вознаграждении в 37765 руб/мес.

Такая работа часто предполагает гибкий или частичный график, а фактический доход специалиста может значительно варьироваться в зависимости от формата занятости (полная ставка, гибкий график), количества учеников и опыта преподавателя. Уровень доходов преподавателей варьируется в зависимости от региона и востребованности конкретных услуг — например, подготовки школьников к экзаменам или занятий со студентами.

На втором месте по востребованности стали репетиторы по физике: количество вакансий для них за год выросло на 122%, среднее зарплатное предложение составило 70000 руб/мес. На третьем — репетиторы по литературе: рост вакансий год к году превысил 117%, предлагаемая зарплата достигла 58333 руб/мес.

В топ-5 по динамике вакансий также вошли репетиторы по русскому языку и праву: количество вакансий для них выросло на 44% и 16% соответственно, а средние зарплатные предложения составили 49333 и 47641 руб/мес.

Больше всего вакансий репетиторов от общего числа представлено по направлениям права (19%), математики (18%), иностранных языков (17%), физики (11%) и обществознания (10%).

«Мы видим, что преподаватели всё чаще рассматривают репетиторство как устойчивый формат занятости: растет число откликов на такие вакансии со стороны профессионалов. Для педагогов репетиторство это и дополнительный источник дохода, и возможность профессионально реализовать свои компетенции в работе с учениками один на один, прицельно помогая учащимся достигать результатов. Рост интереса со стороны педагогов подтверждается цифрами: число откликов на вакансии по праву выросло в 2,3 раза, по геометрии — на 78%, по алгебре — на 37%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».