GEO вместо SEO: бизнес начал искать специалистов по оптимизации контента под ИИ-поиск

Российские бренды задумались о своем месте в нейропоисковой выдаче: аналитики коммуникационного агентства FAVES Communications изучили более 20 тыс. актуальных вакансий в сфере маркетинга на hh.ru и выяснили, что все больше компаний готовы нанимать штатных специалистов по GEO-оптимизации сайтов и контента. Ключевая задача — сделать так, чтобы бренд регулярно попадал в ответы нейросетей, привлекая внимание потенциальных клиентов. Об этом CNews сообщили представители FAVES Communications.

Генеративный искусственный интеллект изменил подход к поиску информации: можно получить прямой ответ от нейросети за один клик — без перехода по ссылкам, сложной капчи и назойливой рекламы. По данным исследования FAVES Communications, этот функционал используют уже 52% взрослого населения России.

Одним из последствий стало падение трафика на сайты. Прочитав обзор от ИИ, 34% россиян никогда не кликают на первоисточник. Еще 9% делают это, но крайне редко, а 36% стараются изучать исходники, только если речь идет о критичной для них информации. И только 21% всегда переходят по ссылкам на оригинал. То есть, нейровыдача настолько самодостаточна, что аудитория зачастую просто не доходит до контента от брендов.

«Вывод напрашивается сам собой — если вас не знает ИИ, вас не знает никто. Безусловно, пока все не столь радикально, но уже сейчас очевидно: если бренда нет в нейровыдаче поисковых систем и в ответах виртуальных ассистентов, он теряет ощутимую часть аудитории, узнаваемость и доверие, упускает лиды. Стремление избежать этого привело к формированию спроса на GEO-оптимизацию сайтов и контента. Согласно данным сервиса «Яндекс Вордстат», в январе 2026 г. количество соответствующих запросов уже превысило тысячу, тогда как год назад их не было вообще. Более того: бизнес заинтересован не только в разовых услугах по настройке под ИИ-поиск, но и в стабильном продвижении через нейросети. Все больше компаний берут в штат профильных специалистов: на hh.ru сегодня открыто более сотни таких вакансий», — сказала Юлия Царева, основатель коммуникационного агентства FAVES Communications.

Оптимизация контента и сайта компании — не единственный способ «стать своим» для генеративного ИИ. Высокие шансы попасть в нейровыдачу имеют те бренды, которые регулярно упоминаются в открытых источниках с хорошей репутацией: в крупных СМИ, на блог-платформах, а также в различных справочниках, онлайн-энциклопедиях и на профессиональных ресурсах.

Согласно данным аналитического сервиса SpyWords, в нейроответы «Алисы AI» чаще всего попадают данные с сайтов dzen.ru, ru.wikipedia.org и otvet.mail.ru. Среди СМИ лидируют «Комсомольская правда», РБК и «Лента.ру». Однако список сайтов, которые нейропоиск цитирует чаще всего, постоянно меняется и существенно зависит от отрасли и темы запросов. Например, одно из недавних исследований показало, что самый упоминаемый ресурс в ИИ-выдаче по запросам про смартфоны — это сайт Hi-Tech Mail.

«Наша практика показывает, что ИИ-поиск наиболее часто цитирует те бренды, которые годами формировали вокруг себя правильное медиаполе и умело и в нужном объеме доносили свои ключевые смыслы через экспертизу и опыт. То есть, регулярно уделяли внимание качественному PR-продвижению. Это эффективный и весьма демократичный способ обеспечить себе место в ответах нейросетей — при соблюдении определенных условий. В частности, тексты должны быть четкими и понятными, технически доступными для машинного чтения, логичными, полезными и актуальными, а также уместными для выбранного источника. Создание такого контента — это, пожалуй, одна из главных задач для PR-специалистов в 2026 г.», — сказала Юлия Царева.

Размещая нативный контент на авторитетных платформах, бренды фактически формируют базу для обучения нейросетевых моделей. Это, в свою очередь, влияет на генерацию ответов ИИ-поиска и виртуальных ассистентов, обеспечивая бизнесу упоминания и контакт с аудиторией.