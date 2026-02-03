Группа «Самолет» и «ЭР-Телеком Холдинг» стали стратегическими партнерами в области телекоммуникаций и умного дома

Группа «Самолет» и «ЭР-Телеком Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере телекоммуникаций. Партнерство обеспечит жителей жилых комплексов девелопера полным спектром технологий управления домом и услуг связи, которые сделают их жизнь безопаснее, удобнее и комфортнее.

В рамках соглашения «ЭР-Телеком Холдинг» развернет на объектах «Самолета» современную инфраструктуру, включающую: домофонию, видеонаблюдение, цифровое телевидение, высокоскоростной интернет, услуги связи и виртуальную диспетчерскую на базе платформы Ujin OS. Также на всех объектах класса «бизнес» и Select для жителей будут доступны устройства умного дома Ujin: управлять ими пользователи смогут через мобильное приложение или голосовых помощников.

Стороны планируют взаимодействие по строительству сетей связи на объектах застройки в течение 3 лет с момента подписания Соглашения в объеме не менее 100 тыс. помещений. Развернут технологии на объектах «Самолета» в Москве, Московской области и регионах России.

Для тех, кто уже живет в домах «Самолета», все останется как прежде — действующие услуги связи продолжат работать без изменений. Сейчас жители через единое приложение могут управлять шлагбаумом для въезда на территорию, открывать калитки, входную дверь и принимать видеозвонки с домофона, следить за показаниями счетчиков на тепло и электроэнергию, заказывать пропуски гостям и курьерам.

«Сегодня для нас критически важно внедрять в наши продукты и предоставлять нашим клиентам самые передовые технологии, чтобы квартиры действительно становились умными, а жизнь в них — максимально комфортной. Сотрудничество с «ЭР-Телеком Холдинг» позволяет нам создать полноценную экосистему услуг, где современные телекоммуникационные решения станут неотъемлемой частью комфортного проживания в наших домах», — сказала Анна Акиньшина, генеральный директор группы «Самолет».

«Стратегическое партнерство с крупнейшим девелопером России — закономерный результат развития нашего сотрудничества последних четырех лет и важный шаг к тому, чтобы цифровой комфорт стал стандартом в каждом доме. Мы объединяем инфраструктуру, технологии и опыт, чтобы дома были умными, удобными и безопасными», — сказал Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг».