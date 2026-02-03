CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Резидент ОЭЗ Москвы помогает обучать специалистов инженерных специальностей

Производитель лазерных станков из особой экономической зоны столицы отгрузил в 2025 г. 30 единиц оборудования в колледжи и вузы для обучения студентов азам работы со станками. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина в особой экономической зоне столицы предприятия не только создают высокотехнологичную продукцию, но и активно помогают развивать кадровый потенциал страны. Например, в 2025 г. резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил 30 единиц лазерного оборудования в вузы и колледжи. С его помощью образовательные учреждения готовят высококвалифицированных операторов станков с числовым программным управлением и сварщиков», — сказал Максим Ликсутов.

Решение «Лазерный класс» разработано предприятием «Лассард», чьи производственные мощности локализованы на площадке «Печатники». Среди поставляемого оборудования — станки для лазерной резки, сварки, гравировки и маркировки. Также компания отгружает средства индивидуальной защиты, контрольно-измерительные приборы, расходные материалы и заготовки, а также методические материалы.

Кроме того, разработан специальный симулятор. Виртуальный тренажер учит идеальной лазерной резке в реальности. Студенты управляют мощностью лазера, скоростью обработки деталей и другими операциями.

