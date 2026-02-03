Запуск новых продуктов и укрепление рыночных позиций: EvaTeam подвела итоги 2025 года

Российская ИТ-компания EvaTeam, разработчик программных продуктов для бизнеса и госсектора, подвела итоги 2025 г. Ключевое внимание было уделено развитию собственной продуктовой экосистемы, усилению функциональных возможностей существующих решений и значительному увеличению клиентской базы. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

Основные достижения компании в 2025 г.

Рост выручки составил 40% по сравнению с предыдущим периодом. Выпущено пять крупных обновлений ключевых продуктов.

Запущен ряд новых продуктов в рамках единой экосистемы EvaDev: EvaTest, EvaGit и EvaRMS, заменивших собой Zephyr, GitLab и Requirement Yogi, соответственно.

Появление бесплатной версии EvaDev для малых команд разработчиков ПО.

Расширение географии присутствия: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и Армения.

Развитие продуктовой линейки

Основной задачей в прошедшем году стала интеграция и расширение функционала экосистемы EvaDev. Были успешно внедрены новые модули и интеграции, позволившие повысить производительность и качество обслуживания клиентов, в частности: интеграция с популярными платформами типа «1С:ЗУП», корпоративными BI-решениями, инструментами непрерывной интеграции и доставки (CI/CD); возможность быстрой настройки и расширения функционала через SDK и самописные плагины.

Компания представила дополнительные взаимосвязанные продукты, обеспечивающие полный цикл разработки ПО. Были запущены обновления продуктов EvaProject и EvaWiki: улучшение UX-интерфейсов, обновление визуализации данных (дашборды), аналитические панели, новый модуль отчетности, усовершенствованный инструмент управления структурой проекта (график Ганта).

«Мы гордимся результатами 2025 г., ведь благодаря нашим усилиям клиенты получили надежные и эффективные инструменты для оптимизации бизнес-процессов и повышения конкурентоспособности. Мы не просто предложили клиентам ряд отдельных решений — мы выстроили целостную экосистему, где каждый продукт идеально интегрируется с остальными компонентами, обеспечивая максимальную эффективность и синергию усилий», – сказал управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.

Клиентские успехи и географический охват

В 2025 г. значительно расширился список отраслей, в которых востребованы решения EvaTeam. Помимо традиционных сфер, таких как банковская деятельность, нефтегазовая промышленность и строительство, продукты EvaTeam нашли применение в новых направлениях. Наибольший интерес и количество запросов поступили от предприятий сегмента Enterprise и государственных структур, что подчеркивает универсальность и эффективность решений EvaTeam.

В течение года компания укрепляла свои позиции на рынке. Было заключено 59 новых партнерских соглашений, проведены сертификации сотрудников-партнеров, подтвержден статус технологического партнера с рядом ключевых игроков рынка. Сотрудники EvaTeam принимали участие в партнерских мероприятиях, а также профильных отраслевых конференциях, выставках и семинарах, где представили продукты, разработанные специально для бизнеса и государственных организаций.

Технологические достижения и развитие команды

Инвестиции в технологии позволили укрепить позиции компании: улучшена инфраструктура облаков для повышения надежности и устойчивости сервисов; начато внедрение элементов искусственного интеллекта (ИИ) в ключевые продукты; усилены мобильные приложения и решены вопросы совместимости с современными средами виртуализации (Docker, Kubernetes); выстроено взаимодействие между инстансами и усовершенствовано хранения данных (S3).

Количество сотрудников компании выросло до 110 квалифицированных профессионалов, готовых решать самые амбициозные задачи клиентов.

Перспективы развития

В наступившем 2026 г. планы компании включают выпуск новых продуктов и решений, дальнейшее внедрение технологий искусственного интеллекта, продолжение развития уникальной экосистемы Eva360, расширение возможностей аналитики и автоматизации.