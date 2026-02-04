CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

ГК InfoWatch запатентовала технологию распознавания текста на сложных изображениях

ГК InfoWatch получила от Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент на изобретение «Способ подготовки текстовых зон, выявленных из изображений нейронной сетью, к распознаванию текста технологией OCR». Разработанная технология кратно повышает точность и полноту автоматического распознавания текста на сложных изображениях и применима в DLP-системах. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Технология использует комбинацию нейросетей и эвристического алгоритма. Нейросети формируют «карту вероятности» для выявления пикселей, относящихся к тексту, и «карту связности» для определения связанных между собой символов. На основе полученных данных формируются надежные текстовые блоки, а алгоритм последовательно объединяет близко расположенные и схожие по характеристикам блоки в логические текстовые строки и колонки, правильно определяя структуру документа. Результат передается на финальное распознавание в OCR-движок.

Разработка применима в DLP-системе InfoWatch Traffic Monitor, которая способна обрабатывать широкий спектр изображений: сканы документов, скриншоты со множеством окон различных приложений и фотографии. Глубина и качество распознавания текста на изображениях помогут снизить риски утечек данных.

«InfoWatch системно работает над развитием функционала продуктов из линейки по защите данных. Разработанный механизм предварительного анализа изображений позволяют OCR-системе распознавать текст полнее и точнее — особенно на сложных, зашумленных посторонней графикой изображениях, содержащих произвольно расположенные текстовые блоки со шрифтами разного размера», — сказал старший разработчик-исследователь ГК InfoWatch и один из авторов технологии Зайнулла Жумаев.

«Кейсы патентования технологий, дополняющих и обновляющих существующие и известные решения, — это особый случай. Именно здесь проявляются знания и компетенции команды НИР и патентной команды, которым необходимо выявить и описать скрытый и не всегда очевидный изобретательский шаг», — отметила главный юрист ГК InfoWatch и патентный поверенный Екатерина Антонова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

У работодателей новый тренд. Увольняя сотрудников, они врут, что виноваты нейросети

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Минпромторгу отдали гигантский фонд, скупающий российских разработчиков БПЛА

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще