Валовая прибыль ПАО «Софтлайн» за 12 месяцев 2025 г. увеличилась на 26% год к году до 46,6 млрд рублей

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет предварительные (сокращенные) основные неаудированные финансовые показатели компании за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

По итогам 2025 г. холдинг показал следующие результаты: оборот увеличился на 9% год к году до 131,8 млрд руб; скорректированная EBITDA группы выросла на 13% до 8 млрд руб.

Валовая прибыль увеличилась на 26% до 46,6 млрд руб. Таким образом, валовая рентабельность холдинга выросла до 35,4% (+4,8 п.п.), подчеркивая высокую результативность стратегии по переходу на собственные высокорентабельные решения.

При этом компания подтверждает, что на 31 декабря 2025 г. соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA группы ожидается на уровне не более 2-х.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»: «По итогам 2025 г. ПАО «Софтлайн» демонстрирует рост по всем основным показателям — с опережающим увеличением валовой прибыли и, как следствие, улучшением ее рентабельности. В нашем фокусе сейчас — экономика каждого проекта, дисциплина затрат, монетизация синергий, качественное продвижение наших решений, продуктов и сервисов. При росте бизнеса мы, тем не менее, продолжаем сохранять консервативный подход к управлению долговой нагрузкой: соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA остается на комфортном уровне. Мы гордимся достигнутым и формируем надежную основу для устойчивого роста в будущем».

19 февраля 2026 г. ПАО «Софтлайн» представит основные неаудированные финансовые показатели холдинга за IV квартал и 12 месяцев 2025 г. в полном объеме.