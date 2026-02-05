«М.видео» и Colizeum объявили о стратегическом партнерстве в сфере киберспорта

«М.видео» объявляет о стратегическом партнерстве с Colizeum — сетью киберспортивных арен и компьютерных клубов нового формата. В рамках сотрудничества планируется развитие офлайн-киберспортивной инфраструктуры в сети магазинов «М.видео». Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В первом полугодии 2026 г. откроется первая совместная киберспортивная арена на территории магазина «М.видео» в торговом центре «Калейдоскоп». Проект станет пилотным и в дальнейшем может быть масштабирован в крупнейших городах России.

Совместные киберспортивные пространства будут ориентированы как на массовую аудиторию геймеров, так и на продвинутых пользователей. На аренах планируется проведение киберспортивных турниров, розыгрышей и тематических мероприятий, тестирование актуального игрового оборудования, а также живое общение с профессиональными киберспортсменами и стримерами. Создаваемые игровые пространства позволят пользователям тестировать новинки игровой индустрии: игровые компьютеры, комплектующие, аксессуары для компьютеров, консоли и, конечно же, сами видеоигры. Формат также предполагает интеграцию игровых активностей с розничным опытом — от знакомства с новинками «железа» до консультаций и покупок.

На территории первой арены в торговом центре «Калейдоскоп» для пользователей будут доступны игровые компьютеры, консоли, автосимуляторы, а также возможность проведения турниров по мобильным играм на смартфонах и планшетах.

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.видео» Сергей Мезин: «Киберспорт и гейминг — один из самых динамично развивающихся сегментов, который формирует новые пользовательские сценарии и ожидания от розничного формата. Партнерство с Colizeum позволяет нам выйти за рамки классического магазина и создать в «М.видео» полноценное пространство для взаимодействия с геймерским сообществом — от тестирования актуального игрового оборудования до участия в турнирах и офлайн-ивентах».