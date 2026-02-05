CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Серые схемы трудоустройства: 4 из 10 россиян против, 1 из 3 готов согласиться

Число противников серых схем трудоустройства на четверть превышает число лояльных. В опросе SuperJob приняли участие 1800 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

42% экономически активных россиян не согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальным устройством. 1 из 3 готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом.

Мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной оплате труда по сравнению с женщинами (40 и 27% соответственно). Если среди представителей сильного пола число согласных и несогласных различается незначительно (40 и 37%), то среди россиянок больше тех, кто считает соблюдение ТК РФ обязательным условиям трудоустройства (46%).

Недобросовестным работодателям проще повлиять на решение россиян в возрасте от 45 лет: среди них количество потенциально готовых получать зарплату в конверте составляет 36%, а среди молодежи до 35 лет — всего 31%.

Респонденты с высшим образованием отказываются от «серых» схем чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование (44 и 36% соответственно).

Динамика результатов опроса за 17 лет очень показательна. Максимальный уровень готовности принять «серую» зарплату пришелся на февраль 2009 г. (60% согласных), что было реакцией на экономический кризис. Далее, в течение 2010-х годов, доля согласных колебалась в диапазоне 35-48%. Переломный момент наступил в 2022 г., когда после резкого роста уровня согласия в начале года (до 40%) началось постепенное, но устойчивое снижение этого показателя.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 399

Время проведения: 27 января — 2 февраля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1800 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Руководитель, вышвырнувший из сообщества Linux ключевых российских разработчиков, получил главную европейскую премию в сфере открытого ПО

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В мире острый дефицит сантехников и электриков. Виноваты нейросети – все ушли строить дата-центры

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще